عربي
https://sputnikarabic.ae/20230614/الرئيس-المصري-المواطن-لن-يتحمل-مضاعفة-الأسعار-إذا-تم-تحرير-سعر-الصرف-1078104712.html
الرئيس المصري: المواطن لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر الصرف
الرئيس المصري: المواطن لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر الصرف
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المواطن في مصر لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر صرف الدولار، لافتا إلى ضرورة الانتباه عند الحديث عن ذلك، لأنه... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T16:29+0000
2023-06-14T16:29+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
اقتصاد
سعر الدولار اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077230176_0:0:1706:960_1920x0_80_0_0_995ec7a6696b2cc1a698654db8158b9e.jpg
جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء.وأضاف السيسي أن "العديد من الخدمات والمنتجات المستوردة تُسعّر بالجنيه على قيمة الدولار".وأوضح أن إنتاج الأعلاف داخل مصر، يجعل المنتج غير متأثر بصورة كبيرة بسعر صرف الدولار.وتابع: "طن الذرة من الخارج تسعره على 8 جنيهات للدولار ولا 16 ولا 30؟ ومنتجات اللحوم لو سعرت بـ30 و40، كيلو اللحمة يبقى بكم؟".وأكد الرئيس المصري على أنه يجب النظر لما إذا كان الوعاء المالي للدولة يوفي بحجم الطلب من الدولار من عدمه.واستطرد: "لازم تشوف هل الوعاء بتاعنا يوفي الطلب من الدولار.. لو قلنا آه، يبقى تحرير سعر الصرف مطلوب".وأردف: "ممكن نزود سعر الصرف لكن لازم نشوف النتيجة"، مؤكدا أن المواطن لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر الصرف.وضرب مثالا على ذلك بالقول: "لو المواطن بيدفع للكهرباء 500 جنيه شهريا هيكون مطالب يدفع 1000 جنيه.. هل المواطن هيستحمل كده؟".وشدد السيسي على أن سعر الصرف مرن في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتصدى للملف عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي والشعب المصري.وذكر أن الدولة كانت تلجأ للأسواق من أجل الحصول على الدولار وتقليل الفجوة، معقبًا: "ننزل الأسواق نشتري 3 و4 مليارات دولار عشان ندي للبنك المركزي، عشان نحافظ على الـ34 مليار دولار في البنك المركزي لتوفير طلبات 4 أشهر".ولفت إلى أنه "يجب تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار وزيادة الصادر بالدولار بصناعات كثيرة".يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح في أبريل/ نيسان الماضي، بأن "بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية الراهنة بأمان".وأضاف السيسي: "قريبا ستنتهي هذه الأزمة لتصبح تاريخا".وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس/ آذار من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، إلى 30.95 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077230176_0:0:1706:1280_1920x0_80_0_0_62679313acca542836adca7c8c9617ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, اقتصاد, سعر الدولار اليوم, العالم العربي, الأخبار

الرئيس المصري: المواطن لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر الصرف

16:29 GMT 14.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ 32 بجدة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المواطن في مصر لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر صرف الدولار، لافتا إلى ضرورة الانتباه عند الحديث عن ذلك، لأنه قد يفاقم الأزمة.
جاء ذلك في كلمة للرئيس المصري، أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء.
وأضاف السيسي أن "العديد من الخدمات والمنتجات المستوردة تُسعّر بالجنيه على قيمة الدولار".
وأوضح أن إنتاج الأعلاف داخل مصر، يجعل المنتج غير متأثر بصورة كبيرة بسعر صرف الدولار.
وتابع: "طن الذرة من الخارج تسعره على 8 جنيهات للدولار ولا 16 ولا 30؟ ومنتجات اللحوم لو سعرت بـ30 و40، كيلو اللحمة يبقى بكم؟".
وأكد الرئيس المصري على أنه يجب النظر لما إذا كان الوعاء المالي للدولة يوفي بحجم الطلب من الدولار من عدمه.
واستطرد: "لازم تشوف هل الوعاء بتاعنا يوفي الطلب من الدولار.. لو قلنا آه، يبقى تحرير سعر الصرف مطلوب".
وأردف: "ممكن نزود سعر الصرف لكن لازم نشوف النتيجة"، مؤكدا أن المواطن لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر الصرف.
وضرب مثالا على ذلك بالقول: "لو المواطن بيدفع للكهرباء 500 جنيه شهريا هيكون مطالب يدفع 1000 جنيه.. هل المواطن هيستحمل كده؟".
وشدد السيسي على أن سعر الصرف مرن في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتصدى للملف عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي والشعب المصري.
وذكر أن الدولة كانت تلجأ للأسواق من أجل الحصول على الدولار وتقليل الفجوة، معقبًا: "ننزل الأسواق نشتري 3 و4 مليارات دولار عشان ندي للبنك المركزي، عشان نحافظ على الـ34 مليار دولار في البنك المركزي لتوفير طلبات 4 أشهر".
ولفت إلى أنه "يجب تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار وزيادة الصادر بالدولار بصناعات كثيرة".
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح في أبريل/ نيسان الماضي، بأن "بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية الراهنة بأمان".
وأضاف السيسي: "قريبا ستنتهي هذه الأزمة لتصبح تاريخا".
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس/ آذار من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، إلى 30.95 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
БТР сопровождения и тяжёлая огнемётная система ТОС-1А Солнцепек ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:11 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع14:02 GMTПоврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала