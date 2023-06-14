https://sputnikarabic.ae/20230614/السفير-الإيراني-لدى-روسيا-دول-بريكس-سيكون-لديها-عملتها-الخاصة-المستقلة-عن-الدولار-1078102237.html
السفير الإيراني لدى روسيا: دول "بريكس" سيكون لديها عملتها الخاصة المستقلة عن الدولار
السفير الإيراني لدى روسيا: دول "بريكس" سيكون لديها عملتها الخاصة المستقلة عن الدولار
أكد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، كاظم جلالي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن دول "بريكس" بحاجة إلى إنشاء نظام دفع لا يعتمد على... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T14:56+0000
2023-06-14T14:56+0000
2023-06-14T14:56+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
اقتصاد
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وقال جلالي إن "مستقبل الاقتصاد العالمي سينتمي إلى دول بريكس"، مشددًا على أن "هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي تسبب ضررا كبيرا".وتابع الدبلوماسي الإيراني، موضحًا: "اليوم، أخذت الولايات المتحدة اقتصادات عدد من البلدان كرهينة من خلال الدولار. والعقوبات هي أداة أخرى من أدوات الغرب، واليوم يوجد نحو 26 دولة على قائمة العقوبات، وروسيا تتصدر القائمة".وقال جلالي: "في ظل هذه الظروف، يجب التخلص من هيمنة الدولار على الاقتصاد وما يسمى بنظام سويفت. تحتاج البلدان إلى التحول إلى الدفع بالعملات الوطنية في أقرب وقت ممكن، فنحن قادرون ويجب علينا إنشاء نظام دفع خاص بنا، مستقل عن سويفت".ونوه جلالي إلى أن "إيران وروسيا لديهما بالفعل خبرة في هذا الصدد، ويمكننا مشاركتها مع الدول الأخرى. لدينا بالفعل نوع من (نادي) الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية. أنا مقتنع بأنه في المستقبل، في إطار بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون، سيكون لدينا بالتأكيد عملتنا الخاصة، وستكون الحسابات مستقلة عن الدولار الأمريكي".
https://sputnikarabic.ae/20230614/السفير-الإيراني-لدى-روسيا-مستوى-المشاركين-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-مذهل-1078097173.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
حصري, تقارير سبوتنيك, اقتصاد, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
السفير الإيراني لدى روسيا: دول "بريكس" سيكون لديها عملتها الخاصة المستقلة عن الدولار
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حصري
أكد السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، كاظم جلالي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن دول "بريكس" بحاجة إلى إنشاء نظام دفع لا يعتمد على "سويفت" والدولار.
وقال جلالي إن "مستقبل الاقتصاد العالمي سينتمي إلى دول بريكس"، مشددًا على أن "هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي تسبب ضررا كبيرا".
وتابع الدبلوماسي الإيراني، موضحًا: "اليوم، أخذت الولايات المتحدة اقتصادات عدد من البلدان كرهينة من خلال الدولار. والعقوبات هي أداة أخرى من أدوات الغرب، واليوم يوجد نحو 26 دولة على قائمة العقوبات، وروسيا تتصدر القائمة".
وبيّن جلالي أن "هذا ليس سوى إرهاب اقتصادي، لا يؤثر فقط على قادة الدول، بل يؤثر على حياة الناس العاديين. لذلك، يجب على الدول ألا تتسامح مع هذا، وألا تسمح للولايات المتحدة والدول الغربية باللعب بمصيرنا من خلال الدولار".
وقال جلالي: "في ظل هذه الظروف، يجب التخلص من هيمنة الدولار على الاقتصاد وما يسمى بنظام سويفت. تحتاج البلدان إلى التحول إلى الدفع بالعملات الوطنية في أقرب وقت ممكن، فنحن قادرون ويجب علينا إنشاء نظام دفع خاص بنا، مستقل عن سويفت".
ونوه جلالي إلى أن "إيران وروسيا لديهما بالفعل خبرة في هذا الصدد، ويمكننا مشاركتها مع الدول الأخرى. لدينا بالفعل نوع من (نادي) الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية. أنا مقتنع بأنه في المستقبل، في إطار بريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون، سيكون لدينا بالتأكيد عملتنا الخاصة، وستكون الحسابات مستقلة عن الدولار الأمريكي".