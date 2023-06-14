https://sputnikarabic.ae/20230614/السفير-الإيراني-لدى-روسيا-مستوى-المشاركين-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-مذهل-1078097173.html
السفير الإيراني لدى روسيا: مستوى المشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي "مذهل"
السفير الإيراني لدى روسيا: مستوى المشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي "مذهل"
أخبر كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، وكالة "سبوتنيك" عن مزايا المنتدى بالمقارنة مع الأحداث الدولية الأخرى. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T13:41+0000
2023-06-14T13:41+0000
2023-06-14T13:46+0000
روسيا
العالم
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقال جلالي: "أنا أشارك في المنتدى للمرة الثالثة. مستوى المشاركين هنا مرتفع جدًا وعددهم مذهل: نحو 18 ألف ضيف من 34 دولة حول العالم. تجذب جودة التنظيم والتصميم لأجنحة المعارض قدرا كبيرا من الاهتمام. والجدير كما تلفت الانتباه المجموعة المتنوعة من المسائل والمواضيع المهمة التي تتم مناقشتها هنا".تشارك إيران بنشاط في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. المنتدى ليس منصة اقتصادية فحسب، بل هو أيضًا منصة سياسية. يتم التوقيع على اتفاقيات وعقود مهمة هنا، بالإضافة إلى ذلك، هنا يتم تعزيز العلاقات التجارية بين الدول، ويتم حل القضايا الاقتصادية الأكثر أهمية.وانطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230614/رقصة-خليجية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-فيديو-1078095300.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, حصري, تقارير سبوتنيك
السفير الإيراني لدى روسيا: مستوى المشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي "مذهل"
13:41 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 13:46 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
حصري
أخبر كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، وكالة "سبوتنيك" عن مزايا المنتدى بالمقارنة مع الأحداث الدولية الأخرى.
وقال جلالي: "أنا أشارك في المنتدى للمرة الثالثة. مستوى المشاركين هنا مرتفع جدًا وعددهم مذهل: نحو 18 ألف ضيف من 34 دولة حول العالم. تجذب جودة التنظيم والتصميم لأجنحة المعارض قدرا كبيرا من الاهتمام. والجدير كما تلفت الانتباه المجموعة المتنوعة من المسائل والمواضيع المهمة التي تتم مناقشتها هنا".
تشارك إيران بنشاط في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. المنتدى ليس منصة اقتصادية فحسب، بل هو أيضًا منصة سياسية. يتم التوقيع على اتفاقيات وعقود مهمة هنا، بالإضافة إلى ذلك، هنا يتم تعزيز العلاقات التجارية بين الدول، ويتم حل القضايا الاقتصادية الأكثر أهمية.
وانطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.