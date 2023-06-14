عربي
https://sputnikarabic.ae/20230614/السفير-الإيراني-لدى-روسيا-مستوى-المشاركين-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-مذهل-1078097173.html
السفير الإيراني لدى روسيا: مستوى المشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي "مذهل"
السفير الإيراني لدى روسيا: مستوى المشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي "مذهل"
أخبر كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، وكالة "سبوتنيك" عن مزايا المنتدى بالمقارنة مع الأحداث الدولية الأخرى. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T13:41+0000
2023-06-14T13:46+0000
روسيا
العالم
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078097426_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_326d478f208b649f0fed7ef3f50870ff.jpg
وقال جلالي: "أنا أشارك في المنتدى للمرة الثالثة. مستوى المشاركين هنا مرتفع جدًا وعددهم مذهل: نحو 18 ألف ضيف من 34 دولة حول العالم. تجذب جودة التنظيم والتصميم لأجنحة المعارض قدرا كبيرا من الاهتمام. والجدير كما تلفت الانتباه المجموعة المتنوعة من المسائل والمواضيع المهمة التي تتم مناقشتها هنا".تشارك إيران بنشاط في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. المنتدى ليس منصة اقتصادية فحسب، بل هو أيضًا منصة سياسية. يتم التوقيع على اتفاقيات وعقود مهمة هنا، بالإضافة إلى ذلك، هنا يتم تعزيز العلاقات التجارية بين الدول، ويتم حل القضايا الاقتصادية الأكثر أهمية.وانطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230614/رقصة-خليجية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-فيديو-1078095300.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078097426_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_b43f19ae882b7cd0a1a47e1037091db8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, حصري, تقارير سبوتنيك

السفير الإيراني لدى روسيا: مستوى المشاركين في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي "مذهل"

13:41 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 13:46 GMT 14.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوركاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا
كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حصري
أخبر كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، وكالة "سبوتنيك" عن مزايا المنتدى بالمقارنة مع الأحداث الدولية الأخرى.
وقال جلالي: "أنا أشارك في المنتدى للمرة الثالثة. مستوى المشاركين هنا مرتفع جدًا وعددهم مذهل: نحو 18 ألف ضيف من 34 دولة حول العالم. تجذب جودة التنظيم والتصميم لأجنحة المعارض قدرا كبيرا من الاهتمام. والجدير كما تلفت الانتباه المجموعة المتنوعة من المسائل والمواضيع المهمة التي تتم مناقشتها هنا".
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
مجتمع
رقصة خليجية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
12:45 GMT
تشارك إيران بنشاط في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. المنتدى ليس منصة اقتصادية فحسب، بل هو أيضًا منصة سياسية. يتم التوقيع على اتفاقيات وعقود مهمة هنا، بالإضافة إلى ذلك، هنا يتم تعزيز العلاقات التجارية بين الدول، ويتم حل القضايا الاقتصادية الأكثر أهمية.
وانطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
БТР сопровождения и тяжёлая огнемётная система ТОС-1А Солнцепек ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:11 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع14:02 GMTПоврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала