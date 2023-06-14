https://sputnikarabic.ae/20230614/السلطات-العراقية-تلقي-القبض-على-14-أجنبيا-حاولوا-التسلل-إلى-أراضيها-1078096764.html
السلطات العراقية تلقي القبض على 14 أجنبيا حاولوا التسلل إلى أراضيها
السلطات العراقية تلقي القبض على 14 أجنبيا حاولوا التسلل إلى أراضيها
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على 14 شخصا من جنسيات أجنبية حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T13:29+0000
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جاء ذلك وفق بيان لوكالة الاستخبارات العراقية، حسبما أفادت شبكة "رووداو" العراقية.وبحسب البيان: "وفقًا لمعلومات دقيقة وفي إطار الجهود الاستخبارية والأمنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على 14 شخصًا من جنسيات أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية".وألقت السلطات القبض على هؤلاء الأشخاص خلال توجههم إلى محافظة البصرة الحدودية "قادمين من إحدى دول الجوار"، دون أن يسميها البيان.وقالت الاستخبارات العراقية إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتسليمهم إلى الجهات المختصة".وبحسب "رووداو"، ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات التسلل إلى العراق من الحدود الإيرانية، ما استدعى إلى بناء سد ترابي من الجانب العراقي في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230602/العراق-وإيران-يؤكدان-رفع-مستوى-التعاون-الاستخباراتي-وتعزيز-أمن-الحدود-بين-البلدين-1077665487.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السلطات العراقية تلقي القبض على 14 أجنبيا حاولوا التسلل إلى أراضيها
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على 14 شخصا من جنسيات أجنبية حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية.
جاء ذلك وفق بيان لوكالة الاستخبارات العراقية، حسبما أفادت شبكة
"رووداو" العراقية.
وبحسب البيان: "وفقًا لمعلومات دقيقة وفي إطار الجهود الاستخبارية والأمنية الخاصة بملاحقة شبكات التهريب، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على 14 شخصًا من جنسيات أجنبية حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية".
وألقت السلطات القبض على هؤلاء الأشخاص خلال توجههم إلى محافظة البصرة
الحدودية "قادمين من إحدى دول الجوار"، دون أن يسميها البيان.
وقالت الاستخبارات العراقية إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتسليمهم إلى الجهات المختصة".
وبحسب "رووداو"، ازدادت في الآونة الأخيرة عمليات التسلل إلى العراق من الحدود الإيرانية، ما استدعى إلى بناء سد ترابي
من الجانب العراقي في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي.