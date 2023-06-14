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https://sputnikarabic.ae/20230614/السيسي-يتحدث-عن-كنز-كبير-في-مصر-ويدعو-للحفاظ-عليه-وحمايته-1078094464.html
السيسي يتحدث عن "كنز كبير" في مصر ويدعو للحفاظ عليه وحمايته
السيسي يتحدث عن "كنز كبير" في مصر ويدعو للحفاظ عليه وحمايته
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "الأرض الزراعية في مصر كنز كبير"، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها وحمايتها. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T12:27+0000
2023-06-14T12:27+0000
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وقال السيسي، خلال تفقده عددا من المشروعات، ضمن مبادرة "حياة كريمة" في قرية الأبعادية في محافظة البحيرة، إن "الدولة تعمل على تخفيف آثار الأزمات العالمية المستمرة منذ 3 سنوات".ودعا الرئيس المصري المزارعين للحفاظ على أراضيهم، قائلا: "الأرض الزراعية كنز كبير قوي خلوا بالكم منها.. فى توشكى وشرق العوينات 900 ألف فدان بيتعمل فيهم محطات رفع وترع.. اللي هيحاسب على الكلام ده وشايفه واحد بس هو ربنا مش حد تاني".وكشف السيسي أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تخطى الإنفاق عليها 350 مليار جنيه، مؤكدًا أن العمل المشترك بين المواطنين والدولة كفيل بمواجهة التحديات.وكان الرئيس المصري وجّه، العام الماضي، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة".جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزارء، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة المصرية.وخلال الاجتماع، اطلع السيسي على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، التي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها، وتضم نحو 18 مليون مواطن.
https://sputnikarabic.ae/20220724/مبادرة-حياة-كريمة-تصدر-قرارا-بشأن-جمال-عبد-الناصر-في-الذكرى-الـ70-لثورة-يوليو-1065487919.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي يتحدث عن "كنز كبير" في مصر ويدعو للحفاظ عليه وحمايته

12:27 GMT 14.06.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "الأرض الزراعية في مصر كنز كبير"، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها وحمايتها.
وقال السيسي، خلال تفقده عددا من المشروعات، ضمن مبادرة "حياة كريمة" في قرية الأبعادية في محافظة البحيرة، إن "الدولة تعمل على تخفيف آثار الأزمات العالمية المستمرة منذ 3 سنوات".
ودعا الرئيس المصري المزارعين للحفاظ على أراضيهم، قائلا: "الأرض الزراعية كنز كبير قوي خلوا بالكم منها.. فى توشكى وشرق العوينات 900 ألف فدان بيتعمل فيهم محطات رفع وترع.. اللي هيحاسب على الكلام ده وشايفه واحد بس هو ربنا مش حد تاني".
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مبادرة "حياة كريمة" تصدر قرارا بشأن جمال عبد الناصر في الذكرى الـ70 لثورة يوليو
24 يوليو 2022, 11:51 GMT
وكشف السيسي أن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تخطى الإنفاق عليها 350 مليار جنيه، مؤكدًا أن العمل المشترك بين المواطنين والدولة كفيل بمواجهة التحديات.
وكان الرئيس المصري وجّه، العام الماضي، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة".
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزارء، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة المصرية.
وخلال الاجتماع، اطلع السيسي على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، التي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها، وتضم نحو 18 مليون مواطن.
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