العليلي: الإمارات ستصبح مركزا لتصدير البضائع الروسية لـ3 مليارات زبون
© Sputnikالمدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة محمد العليلي
© Sputnik
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وحول هذه المشاركة، قال المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة، الدكتور محمد عبيد بن ماجد العليلي لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نشارك بوفد كبير جدا ورفيع المستوى، وسيلقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، كلمة غدا بمناسبة افتتاح الجناح الإماراتي، الجناح المتميز نظرا للعلاقات القوية بين روسيا والإمارات، والتبادل التجاري والاقتصادي الكبير بين الدولتين، فهناك الكثير من الاستثمارات الإماراتية في موسكو ومدن روسية أخرى، ورجال الأعمال الروس يملكون مشاريع ومؤسسات صناعية مختلفة كبيرة و فرص للاستثمار في الإمارات المهتمة بجذب رأس المال الروسي".
وأوضح العليلي: "الهدف الرئيسي من تواجد الوفد محاولة إيجاد فرص للاسثمار في روسيا الغنية بالثروات الطبيعية والمعدنية والغاز والبتروكيماويات، ولدينا الرغبة في الاستثمار بهذه المجالات كقاعدة أساسية للتعاون بين البلدين لاستكشاف الفرص ولدعوة رجال الأعمال لإقامة مشاريع في الإمارات، لما تتمتع به من موقع يخدم 3 مليارات من سكان الهند والباكستان ودول آسيوية أخرى والقارة الأفريقية، ما يجعلها مركزا إقليميا ممتازا لإقامة المشاريع الواعدة".
وأوضح العليلي: "الهدف الرئيسي من تواجد الوفد محاولة إيجاد فرص للاسثمار في روسيا الغنية بالثروات الطبيعية والمعدنية والغاز والبتروكيماويات، ولدينا الرغبة في الاستثمار بهذه المجالات كقاعدة أساسية للتعاون بين البلدين لاستكشاف الفرص ولدعوة رجال الأعمال لإقامة مشاريع في الإمارات، لما تتمتع به من موقع يخدم 3 مليارات من سكان الهند والباكستان ودول آسيوية أخرى والقارة الأفريقية، ما يجعلها مركزا إقليميا ممتازا لإقامة المشاريع الواعدة".
تصدير البضائع من روسيا للإمارات ثم لهذا العدد الكبير من المواطنين خلال 3 أو 4 ساعات بالطائرة، يشكل فرصة لرجال الأعمال الروس وأيضا للمستثمرين في روسيا، ولنا أيضا لا سيما وأن روسيا أصبحت أكثر انفتاحا على الدول العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص.
وأضاف العليلي: "تشكل الإمارات مركزا رئيسيا من حيث الموقع الاستراتيجي كنقطة وصل بين الشرق والغرب، وربط روسيا بآسيا وأفريقيا".
كما أنها تقدم تسهيلات لفرص الاستثمار، وهي متقدمة في مجال الاستثمار والبنية التحتية، وهناك توجه روسي لإقامة مشاريع في كافة الأراضي الإماراتية التي تشكل منطقة حرة للمستثمرين الأجانب.
وتابع العليلي: "أكثر من 200 جنسية مختلفة تستثمر في الإمارات لما تتمتع به من الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولديها ثقافات متنوعة وطاقات بشرية هائلة، ورأسمال لإقامة أي مشروع استثماري من خلال الشراكة مع المواطنين في الإمارات أو من خلال مشاريع أجنبية حرة".
فالإمارات من الدول القليلة التي تفرض ضرائب بنسبة قليلة على الأرباح، ما يجعلها جنة للمسثمر الأجنبي، فلدينا إمكانية لتجهيز المصانع والشركات في ساعات معدودة، وحرية التنقل، والبنية التحتية، وننافس على أعلى المستويات العالمية.
وختم العليلي: "تأتي الإمارات في المراكز الأولى حسب المؤشرات العالمية، ونرحب بكل المستثمرين من روسيا والدول المجاورة لها، كما ندعو القطاع الخاص أو الحكومي للاستثمار في روسيا ونرجو أن نحصل على نتائج إيجابية وقوية".