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إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078075511.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T00:27+0000
2023-06-14T00:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب ونشره على صفحته في "تلغرام"، جاء فيه: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 30 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 23 قذيفة وصاروخًا من عيار 155 ملم. وفي اتجاه غورلوفكا، أُطلِقت خمس قذائف من عيار 152 ملم، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم في ياسينوفاتايا وفولنوفاخا".وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أن العدو أطلق مجموعه 168 مقذوفًا من عيارات مختلفة.وأشار البيان إلى أن القصف الذي نفذته القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا، نيكيتوفسكي، دونيتسك، ياسينوفاتايا، كويبيشيفسكي، كييف، كيروفسكي، بتروفسكي، وماكيفكا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230613/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-وتُدمر-عدة-دبابات--عاجل-1078039249.html
https://sputnikarabic.ae/20230613/قوات-أوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-23-مرة-خلال-24-ساعة-1078038772.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي

00:27 GMT 14.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 168 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب ونشره على صفحته في "تلغرام"، جاء فيه: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 30 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 23 قذيفة وصاروخًا من عيار 155 ملم. وفي اتجاه غورلوفكا، أُطلِقت خمس قذائف من عيار 152 ملم، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم في ياسينوفاتايا وفولنوفاخا".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك وتدمر عدة دبابات
أمس, 02:04 GMT
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أن العدو أطلق مجموعه 168 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
وأشار البيان إلى أن القصف الذي نفذته القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا، نيكيتوفسكي، دونيتسك، ياسينوفاتايا، كويبيشيفسكي، كييف، كيروفسكي، بتروفسكي، وماكيفكا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال 24 ساعة
أمس, 00:11 GMT
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
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