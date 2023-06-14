https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1078077145.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T04:40+0000
2023-06-14T04:40+0000
2023-06-14T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 0.00 من صباح اليوم الأربعاء تم تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية في الساعة 4.40 باتجاه التجمع السكني شيربينوفكا - والتجمع السكني غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 152 ملم".وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي.وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعات-بولتافا-وخاركوف-ودنيبروبيتروفسك-بأوكرانيا--1078076133.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا، وأطلقت عليها 5 قذائف من عيار 152 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "بعد الساعة 0.00 من صباح اليوم الأربعاء تم تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية في الساعة 4.40 باتجاه التجمع السكني شيربينوفكا - والتجمع السكني غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 152 ملم".
وتقع مدينة غورلوفكا
على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي.
وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.