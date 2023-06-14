https://sputnikarabic.ae/20230614/الكويت-تدعو-مواطنيها-الراغبين-في-السفر-إلى-تركيا-لتجنب-معبر-خابور-1078097284.html
الكويت تدعو مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا لتجنب معبر خابور
الكويت تدعو مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا لتجنب معبر خابور
دعت السفارة الكويتية في تركيا، مواطنيها الراغبين في السفر برا إلى تركيا لتجنب السفر عبر المنفذ الحدودي معبر خابور. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T13:45+0000
2023-06-14T13:45+0000
2023-06-14T13:45+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن السفارة بيانا أوضحت فيه أن دعوتها للمواطنين لتجنب معبر خابور جاءت تفاديا للازدحام، الذي قد يصادفهم كونه معبرا تجاريا مخصصا لاستقبال البضائع التجارية وغير مهيأ حاليا لاستقبال السياح.وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أمس الثلاثاء، تعاقدها مع تركيا على توريد طائرات دون طيار بقيمة 367 مليون دولار.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن وزارة الدفاع تعاقدت مع الحكومة التركية على توريد عدد من الطائرات دون طيار من نوع "بيرقدار TB2".وأكدت الوكالة أن وزارة الدفاع الكويتية قد نشرت بيانا، أوضحت من خلاله أن التعاقد مع تركيا يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، خاصة وأن تلك الطائرات التركية ذات إمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية.وتتميز الطائرات التركية بحصولها على المعلومات الاستخبارية، وقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، خاصة الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الكويت-تصدر-قرارا-يثير-جدلا-وقف-البعثات-الطبية-في-مصر-والأردن-1077989325.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
الكويت تدعو مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا لتجنب معبر خابور
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دعت السفارة الكويتية في تركيا، مواطنيها الراغبين في السفر برا إلى تركيا لتجنب السفر عبر المنفذ الحدودي معبر خابور.
ونقلت وكالة
الأنباء الكويتية "كونا"، عن السفارة بيانا أوضحت فيه أن دعوتها للمواطنين لتجنب معبر خابور جاءت تفاديا للازدحام، الذي قد يصادفهم كونه معبرا تجاريا مخصصا لاستقبال البضائع التجارية وغير مهيأ حاليا لاستقبال السياح.
وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أمس الثلاثاء، تعاقدها مع تركيا على توريد طائرات دون طيار بقيمة 367 مليون دولار.
وذكرت وكالة
الأنباء الكويتية "كونا"، أن وزارة الدفاع تعاقدت مع الحكومة التركية على توريد عدد من الطائرات دون طيار من نوع "بيرقدار TB2".
وأكدت الوكالة أن وزارة الدفاع الكويتية
قد نشرت بيانا، أوضحت من خلاله أن التعاقد مع تركيا يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، خاصة وأن تلك الطائرات التركية ذات إمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية.
وتتميز الطائرات التركية بحصولها على المعلومات الاستخبارية، وقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة، خاصة الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية.