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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/الناتو-لا-نعرف-إن-كان-الهجوم-الأوكراني-المضاد-سيشكل-نقطة-تحول-في-الصراع-1078099211.html
"الناتو": لا نعرف إن كان الهجوم الأوكراني المضاد سيشكل نقطة تحول في الصراع
"الناتو": لا نعرف إن كان الهجوم الأوكراني المضاد سيشكل نقطة تحول في الصراع
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنه من غير الواضح ما إذا كان الهجوم الأوكراني المضاد سيشكل نقطة تحول في الصراع. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T14:06+0000
2023-06-14T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الأربعاء: "سيجتمع وزراء دفاع الناتو هذا الأسبوع للتحضير لقمّة فيلنيوس، المقرر لها الشهر المقبل".وكان ستولتنبرغ قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن "الهجوم المضاد سيسمح لكييف بتعزيز موقفها في المفاوضات المستقبلية (مع روسيا)".وأضاف: "من السابق لأوانه الحديث، لكننا نعلم أنه كلما استعاد الأوكرانيون المزيد من الأراضي، كلما كان موقفهم على طاولة المفاوضات أقوى".من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هجوم الجيش الأوكراني حاليا يشمل أربعة محاور، وقد فشل في جميعها.وقال بوتين إن أوكرانيا لم تنجح في أي من الأقسام في الهجوم المضاد، مؤكدا أن لديهم خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230614/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أرقام-ضخمة-لقتلى-نظام-كييف-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078089812.html
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الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"الناتو": لا نعرف إن كان الهجوم الأوكراني المضاد سيشكل نقطة تحول في الصراع

14:06 GMT 14.06.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنه من غير الواضح ما إذا كان الهجوم الأوكراني المضاد سيشكل نقطة تحول في الصراع.
موسكو - سبوتنيك. وأضاف ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الأربعاء: "سيجتمع وزراء دفاع الناتو هذا الأسبوع للتحضير لقمّة فيلنيوس، المقرر لها الشهر المقبل".

وتابع: "سنلتقي بينما تشن أوكرانيا هجوما مضادا كبيرا، ولا نعرف ما إذا كان سيكون نقطة تحول في الحرب".

وكان ستولتنبرغ قد صرح، أمس الثلاثاء، بأن "الهجوم المضاد سيسمح لكييف بتعزيز موقفها في المفاوضات المستقبلية (مع روسيا)".
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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وأضاف: "من السابق لأوانه الحديث، لكننا نعلم أنه كلما استعاد الأوكرانيون المزيد من الأراضي، كلما كان موقفهم على طاولة المفاوضات أقوى".
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هجوم الجيش الأوكراني حاليا يشمل أربعة محاور، وقد فشل في جميعها.
وقال بوتين إن أوكرانيا لم تنجح في أي من الأقسام في الهجوم المضاد، مؤكدا أن لديهم خسائر فادحة.
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