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https://sputnikarabic.ae/20230614/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-إصابة-فلسطينيين-اثنين-برصاص-قوات-الجيش-الإسرائيلي-بمدينة-نابلس-1078112919.html
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
أعلن الأحمر الفلسطيني، في أحدث إحصائية، اليوم الخميس، إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي في الرأس وإصابة بالرصاص المطاطي بالرجل والظهر وعشرات حالات الاختناق بالغاز... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T23:06+0000
2023-06-14T23:06+0000
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رام الله - سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" بأن "دوي انفجارات سمعت في المنطقة الشرقية من المدينة".وأضاف المصدر بأن "الهدف من العملية قد يكون هدم أحد منازل مقاومين فلسطينيين اتهموا باستهداف جنود او مستوطنين"، دون أن يؤكد الجيش الاسرائيلي بعد الهدف من العملية.وأفاد مدير مركز الاسعاف بالهلال الاحمر في نابلس احمد جبريل بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، ونقلا إلى المستشفى بحالة حرجة، بحسب وكالة الأنباء الفسلطينية. وأضاف أن شابا آخر أصيب بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة للاحتلال، إضافة إلى 60 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، ونقل أربعة منهم إلى مستشفى رفيديا.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، باقتحام القوات الإسرائيلية نابلس من عدة محاور، معززة بآليات عسكرية وجرافات، واندلعت مواجهات في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230605/إصابة-جنديين-إسرائيليين-اثنين-جراء-عملية-دهس-في-حوارة-جنوبي-نابلس-1077779762.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس

23:06 GMT 14.06.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedاشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023
اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلن الأحمر الفلسطيني، في أحدث إحصائية، اليوم الخميس، إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي في الرأس وإصابة بالرصاص المطاطي بالرجل والظهر وعشرات حالات الاختناق بالغاز خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من عدة محاور، ومعها عدد من الجرافات.
رام الله - سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" بأن "دوي انفجارات سمعت في المنطقة الشرقية من المدينة".
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
إصابة جنديين إسرائيليين اثنين جراء عملية دهس في حوارة جنوبي نابلس
5 يونيو, 23:11 GMT
وأضاف المصدر بأن "الهدف من العملية قد يكون هدم أحد منازل مقاومين فلسطينيين اتهموا باستهداف جنود او مستوطنين"، دون أن يؤكد الجيش الاسرائيلي بعد الهدف من العملية.
وأفاد مدير مركز الاسعاف بالهلال الاحمر في نابلس احمد جبريل بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، ونقلا إلى المستشفى بحالة حرجة، بحسب وكالة الأنباء الفسلطينية.
وأضاف أن شابا آخر أصيب بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة للاحتلال، إضافة إلى 60 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، ونقل أربعة منهم إلى مستشفى رفيديا.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، باقتحام القوات الإسرائيلية نابلس من عدة محاور، معززة بآليات عسكرية وجرافات، واندلعت مواجهات في المنطقة.
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