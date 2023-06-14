https://sputnikarabic.ae/20230614/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-إصابة-فلسطينيين-اثنين-برصاص-قوات-الجيش-الإسرائيلي-بمدينة-نابلس-1078112919.html
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
أعلن الأحمر الفلسطيني، في أحدث إحصائية، اليوم الخميس، إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي في الرأس وإصابة بالرصاص المطاطي بالرجل والظهر وعشرات حالات الاختناق بالغاز... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T23:06+0000
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رام الله - سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" بأن "دوي انفجارات سمعت في المنطقة الشرقية من المدينة".وأضاف المصدر بأن "الهدف من العملية قد يكون هدم أحد منازل مقاومين فلسطينيين اتهموا باستهداف جنود او مستوطنين"، دون أن يؤكد الجيش الاسرائيلي بعد الهدف من العملية.وأفاد مدير مركز الاسعاف بالهلال الاحمر في نابلس احمد جبريل بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، ونقلا إلى المستشفى بحالة حرجة، بحسب وكالة الأنباء الفسلطينية. وأضاف أن شابا آخر أصيب بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة للاحتلال، إضافة إلى 60 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، ونقل أربعة منهم إلى مستشفى رفيديا.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، باقتحام القوات الإسرائيلية نابلس من عدة محاور، معززة بآليات عسكرية وجرافات، واندلعت مواجهات في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230605/إصابة-جنديين-إسرائيليين-اثنين-جراء-عملية-دهس-في-حوارة-جنوبي-نابلس-1077779762.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس
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أعلن الأحمر الفلسطيني، في أحدث إحصائية، اليوم الخميس، إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي في الرأس وإصابة بالرصاص المطاطي بالرجل والظهر وعشرات حالات الاختناق بالغاز خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من عدة محاور، ومعها عدد من الجرافات.
رام الله - سبوتنيك
. وأفاد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" بأن "دوي انفجارات سمعت في المنطقة الشرقية من المدينة".
وأضاف المصدر بأن "الهدف من العملية قد يكون هدم أحد منازل مقاومين فلسطينيين اتهموا باستهداف جنود او مستوطنين"، دون أن يؤكد الجيش الاسرائيلي بعد الهدف من العملية.
وأفاد مدير مركز الاسعاف بالهلال الاحمر في نابلس احمد جبريل بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، ونقلا إلى المستشفى بحالة حرجة، بحسب وكالة
الأنباء الفسلطينية.
وأضاف أن شابا آخر أصيب بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة للاحتلال، إضافة إلى 60 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، ونقل أربعة منهم إلى مستشفى رفيديا.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، باقتحام القوات الإسرائيلية نابلس من عدة محاور، معززة بآليات عسكرية وجرافات، واندلعت مواجهات في المنطقة.