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https://sputnikarabic.ae/20230614/امرأة-تنهض-من-نعشها-بعد-ساعات-من-إعلان-وفاتها-فيديو-1078087760.html
امرأة تنهض من نعشها بعد ساعات من إعلان وفاتها.... فيديو
امرأة تنهض من نعشها بعد ساعات من إعلان وفاتها.... فيديو
نهضت امرأة من داخل نعشها أثناء تشييع جنازتها بعد ساعات من إعلان وفاتها إثر تعرضها لأزمة صحية. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T11:08+0000
2023-06-14T11:22+0000
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جرت الواقعة في الإكوادور، خلال إحدى الجنائز، حيث كان المشيعون يحملون نعشا لسيدة مسنة توفيت في أحد المستشفيات قبل أن تفاجئهم بالنهوض داخل نعشها وتبدأ في طرق جدران التابوت حتى يقوم الناس بإخراجها لتعود إلى الحياة مرة أخرى.وبالفعل تم إخراج السيدة التي تبلغ من العمر 76 عاما، وتبين أنها لا تزال على قيد الحياة، حيث قامت السلطات بفحص بروتوكلات العمل داخل المستشفى الذي أصدر شهادة الوفاة الخاصة بها.
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نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, الأخبار

امرأة تنهض من نعشها بعد ساعات من إعلان وفاتها.... فيديو

11:08 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 11:22 GMT 14.06.2023)
© AP Photo / Oliver de Ros / نعش
نعش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Oliver de Ros /
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نهضت امرأة من داخل نعشها أثناء تشييع جنازتها بعد ساعات من إعلان وفاتها إثر تعرضها لأزمة صحية.
جرت الواقعة في الإكوادور، خلال إحدى الجنائز، حيث كان المشيعون يحملون نعشا لسيدة مسنة توفيت في أحد المستشفيات قبل أن تفاجئهم بالنهوض داخل نعشها وتبدأ في طرق جدران التابوت حتى يقوم الناس بإخراجها لتعود إلى الحياة مرة أخرى.
وبالفعل تم إخراج السيدة التي تبلغ من العمر 76 عاما، وتبين أنها لا تزال على قيد الحياة، حيث قامت السلطات بفحص بروتوكلات العمل داخل المستشفى الذي أصدر شهادة الوفاة الخاصة بها.
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