https://sputnikarabic.ae/20230614/برلماني-أوروبي-الهجوم-المضاد-فشل-ذريع-لزيلينسكي-1078102560.html
برلماني أوروبي: الهجوم المضاد "فشل ذريع" لزيلينسكي
برلماني أوروبي: الهجوم المضاد "فشل ذريع" لزيلينسكي
أعلن عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية الذي تم تنظيمه بدعم نشط من الغرب بقيادة الولايات المتحدة قد فشل. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T14:59+0000
2023-06-14T14:59+0000
2023-06-14T14:59+0000
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وقال فيليبو اليوم الأربعاء، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أريد أن أتحدث عن الهجوم المضاد الأوكراني الشهير، في الواقع كل شيء سيء للغاية، هذا إخفاق لزيلينسكي".وأوضح فيليبو أن "الأحداث الأخيرة في الجبهة أثبتت بالفعل أن كييف ليس لديها فرصة للنجاح".وأضاف، في الوقت نفسه، أن "تكتيكات "الناتو" في إدارة صراع طويل الأمد في أوكرانيا لا تسمح بحل الموقف، بل تؤدي إلى تصعيد أكبر، ما قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".
https://sputnikarabic.ae/20230614/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-أرقام-ضخمة-لقتلى-نظام-كييف-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078089812.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
برلماني أوروبي: الهجوم المضاد "فشل ذريع" لزيلينسكي
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أعلن عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية الذي تم تنظيمه بدعم نشط من الغرب بقيادة الولايات المتحدة قد فشل.
وقال فيليبو اليوم الأربعاء، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أريد أن أتحدث عن الهجوم المضاد الأوكراني الشهير، في الواقع كل شيء سيء للغاية، هذا إخفاق لزيلينسكي".
وبحسب السياسي، حتى المساعدة الشاملة في تنظيم الأعمال الهجومية من جانب الحلف (الناتو) لا يمكن أن تؤثر على النتيجة.
وأوضح فيليبو أن "الأحداث الأخيرة في الجبهة أثبتت بالفعل أن كييف ليس لديها فرصة للنجاح".
وأضاف، في الوقت نفسه، أن "تكتيكات "الناتو" في إدارة صراع
طويل الأمد في أوكرانيا لا تسمح بحل الموقف، بل تؤدي إلى تصعيد أكبر، ما قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".