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برلماني أوروبي: الهجوم المضاد "فشل ذريع" لزيلينسكي
برلماني أوروبي: الهجوم المضاد "فشل ذريع" لزيلينسكي
أعلن عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية الذي تم تنظيمه بدعم نشط من الغرب بقيادة الولايات المتحدة قد فشل. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T14:59+0000
2023-06-14T14:59+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال فيليبو اليوم الأربعاء، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أريد أن أتحدث عن الهجوم المضاد الأوكراني الشهير، في الواقع كل شيء سيء للغاية، هذا إخفاق لزيلينسكي".وأوضح فيليبو أن "الأحداث الأخيرة في الجبهة أثبتت بالفعل أن كييف ليس لديها فرصة للنجاح".وأضاف، في الوقت نفسه، أن "تكتيكات "الناتو" في إدارة صراع طويل الأمد في أوكرانيا لا تسمح بحل الموقف، بل تؤدي إلى تصعيد أكبر، ما قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

برلماني أوروبي: الهجوم المضاد "فشل ذريع" لزيلينسكي

14:59 GMT 14.06.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلن عضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية الذي تم تنظيمه بدعم نشط من الغرب بقيادة الولايات المتحدة قد فشل.
وقال فيليبو اليوم الأربعاء، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أريد أن أتحدث عن الهجوم المضاد الأوكراني الشهير، في الواقع كل شيء سيء للغاية، هذا إخفاق لزيلينسكي".

وبحسب السياسي، حتى المساعدة الشاملة في تنظيم الأعمال الهجومية من جانب الحلف (الناتو) لا يمكن أن تؤثر على النتيجة.

الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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وأوضح فيليبو أن "الأحداث الأخيرة في الجبهة أثبتت بالفعل أن كييف ليس لديها فرصة للنجاح".
وأضاف، في الوقت نفسه، أن "تكتيكات "الناتو" في إدارة صراع طويل الأمد في أوكرانيا لا تسمح بحل الموقف، بل تؤدي إلى تصعيد أكبر، ما قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".
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