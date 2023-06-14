https://sputnikarabic.ae/20230614/بوتين-يقلد-السفير-القطري-لدى-روسيا-وسام-الصداقة-1078084267.html
بوتين يقلد السفير القطري لدى روسيا "وسام الصداقة"
بوتين يقلد السفير القطري لدى روسيا "وسام الصداقة"
قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سفير دولة قطر لدى روسيا، أحمد بن ناصر آل ثاني، "وسام الصداقة" لمساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية القطرية. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T09:01+0000
2023-06-14T09:01+0000
2023-06-14T09:01+0000
العالم العربي
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وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، مرسوما منح فيه السفير القطري لدى روسيا، أحمد بن ناصر آل ثاني، وسام الصداقة.ونوه المرسوم إلى أن الوسام منح للسفير القطري "للمساهمة الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية - القطرية".الجدير بالذكر أن العلاقات الروسية القطرية تشهد تطورا سريعا ومستمرا في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
بوتين يقلد السفير القطري لدى روسيا "وسام الصداقة"
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قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سفير دولة قطر لدى روسيا، أحمد بن ناصر آل ثاني، "وسام الصداقة" لمساهمته الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية القطرية.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، مرسوما منح فيه السفير القطري لدى روسيا، أحمد بن ناصر آل ثاني، وسام الصداقة.
وجاء في نص المرسوم أن الرئيس الروسي قلد السفير القطري وسام الصداقة، "من أجل المساهمة بشكل كبير في تعزيز التعاون العسكري والتقني بين البلدين".
ونوه المرسوم إلى أن الوسام منح للسفير القطري "للمساهمة الكبيرة في تعزيز العلاقات الروسية - القطرية".
الجدير بالذكر أن العلاقات الروسية القطرية تشهد تطورا سريعا ومستمرا في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.