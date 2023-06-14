https://sputnikarabic.ae/20230614/تبون-يأمر-بافتتاح-مركز-ثقافي-جزائري-في-روسيا-1078110746.html

تبون يأمر بافتتاح مركز ثقافي جزائري في روسيا

تبون يأمر بافتتاح مركز ثقافي جزائري في روسيا

أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أمرًا اليوم الأربعاء، لوزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بفتح مركز ثقافي جزائري في روسيا. 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T19:36+0000

2023-06-14T19:36+0000

2023-06-14T19:36+0000

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وأوضحت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن قرار تبون جاء استجابة لتطلعات الجالية الجزائرية المقيمة في روسيا، حيث التقى الرئيس تبون عددًا من ممثلي الجالية للاستماع إلى اهتماماتهم وتطلعاتهم، وذلك ضمن عادة دأب عليها في زياراته وخرجاته.وفي وقت سابق، دشن تبون أول نصب تذكاري لقائد مسلم وعربي في موسكو، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى روسيا.وذكرت الصفحة الرسمية للإذاعة الجزائرية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن تبون دشن النصب التذكاري لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، الأمير عبد القادر، مشيرةً إلى أنه أول نصب تذكاري لقائد مسلم وعربي في تاريخ مدينة موسكو.ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، وقالت وسائل إعلام جزائرية إنه من المنتظر أن تكون الزيارة محطة لتوقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230607/تبون-يستعرض-أولويات-بلاده-في-مجلس-الأمن-بعد-انتخاب-الجزائر-عضوا-غير-دائم-في-المنظمة-1077855029.html

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العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجزائر, عبد المجيد تبون, الأخبار