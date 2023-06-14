https://sputnikarabic.ae/20230614/تبون-يدشن-أول-نصب-تذكاري-لقائد-مسلم-وعربي-في-موسكو-صور-1078092672.html
تبون يدشن أول نصب تذكاري لقائد مسلم وعربي في موسكو... صور
تبون يدشن أول نصب تذكاري لقائد مسلم وعربي في موسكو... صور
دشن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أول نصب تذكاري لقائد مسلم وعربي في موسكو، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى روسيا. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T12:23+0000
2023-06-14T12:23+0000
2023-06-14T12:23+0000
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ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للإذاعة الجزائرية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، وقالت إن تبون دشن النصب التذكاري لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، مشيرةً إلى أنه أول نصب تذكاري لقائد مسلم وعربي في تاريخ مدينة موسكو.ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر على مدى 3 أيام.وقالت وسائل إعلام جزائرية إنه من المنتظر أن تكون الزيارة محطة لتوقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا.
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العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو
العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو
تبون يدشن أول نصب تذكاري لقائد مسلم وعربي في موسكو... صور
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دشن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أول نصب تذكاري لقائد مسلم وعربي في موسكو، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى روسيا.