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https://sputnikarabic.ae/20230614/تحنيط-سمكة-القرش-مفترسة-السائح-الروسي-في-مصر-1078107963.html
تحنيط سمكة القرش مفترسة السائح الروسي في مصر
تحنيط سمكة القرش مفترسة السائح الروسي في مصر
انتهى خبراء فرع البحر الأحمر لمعهد علوم البحار من عملية تحنيط سمكة القرش النمر الشهيرة، التي هاجمت سائحا روسيا خلال سباحته قبالة أحد شواطئ الغردقة، يوم الخميس... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T18:01+0000
2023-06-14T18:01+0000
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وقالت صحيفة "الشروق" المصرية، إن عملية التحنيط تمت بإشراف الدكتور هاشم مدكور، عميد المعهد، والدكتور أحمد وهب الله، وكيل المعهد، على عملية التحنيط، وأجريت عملية التحنيط بعد صيد السمكة من قبل عدد من الصيادين في الغردقة.من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صديق، المتخصص في المصايد البحرية في المعهد، أن السمكة كانت في مرحلة الحمل حتى الولادة، وتعد ثاني أخطر أنواع أسماك القرش على الإنسان بعد القرش الأبيض، وتعيش بعضها في البحر الأحمر بأعداد قليلة في أعماق تصل إلى 600 متر.وقام الفريق بإزالة الأحشاء واللحم وحشو الجسم بنشارة الخشب ومادة البوركس، ومن المتوقع عرضها في متحف المعهد، فيما أشار الدكتور أحمد وهب الله، مدير المعهد القومي لعلوم البحار في البحر الأحمر، إلى أن السمكة يبلغ طولها نحو 3 أمتار و25 سم، ووزنها 500 كيلو غرام، ويبلغ عمرها نحو 8 سنوات وهي أنثى.وقد تم نزع الأحشاء والفراغات الداخلية من السمكة قبل عملية التحنيط، وتم استخدام مواد مثل ملح الطعام ونشارة الخشب ومادة البوركس لمنع العفن واستيعاب السوائل والدهون، وذلك لتحضير السمكة للعرض في متحف المعهد.وفي وقت سابق، قدّم سكرتير عام محافظة البحر الأحمر المصرية، اللواء محمد بنداري، "واجب العزاء ليوري فوبوف، والد السائح الروسي الذي تعرض لهجوم سمكة قرش قبل يومين".وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "بنداري عرض على والد الراحل كافة سبل المساعدة، بعدما نقل له تعازي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر"، مؤكدا أن "هذه الحوادث نادرة الحدوث ولن تؤثر على العلاقة الروسية المصرية".وأعلنت القنصلية الروسية في مصر، الخميس الماضي، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة المصرية.وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي، الذي توفي بهجوم سمكة قرش"، مطالبة من مواطنيها في مصر، توخي الحذر على أثر هذا الحادث.وكانت السلطات المصرية قد عثرت على سمكة القرش المفترسة، التي هاجمت مواطنا روسيا على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20230609/مسؤول-أمريكي-كبير-يصافح-سمكة-قرش-بعد-مهاجمتها-مواطنا-روسيا-صورة--1077957080.html
https://sputnikarabic.ae/20230608/مصر-تحقق-في-حادث-مصرع-مواطن-روسي-إثر-هجوم-سمكة-قرش-قبالة-سواحل-الغردقة-فيديو-1077914955.html
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, علوم, الأخبار
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, علوم, الأخبار

تحنيط سمكة القرش مفترسة السائح الروسي في مصر

18:01 GMT 14.06.2023
© AFP 2023 / JEANNOT LAPEYREسمكة قرش بيضاء ضخمة
سمكة قرش بيضاء ضخمة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / JEANNOT LAPEYRE
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انتهى خبراء فرع البحر الأحمر لمعهد علوم البحار من عملية تحنيط سمكة القرش النمر الشهيرة، التي هاجمت سائحا روسيا خلال سباحته قبالة أحد شواطئ الغردقة، يوم الخميس الماضي.
وقالت صحيفة "الشروق" المصرية، إن عملية التحنيط تمت بإشراف الدكتور هاشم مدكور، عميد المعهد، والدكتور أحمد وهب الله، وكيل المعهد، على عملية التحنيط، وأجريت عملية التحنيط بعد صيد السمكة من قبل عدد من الصيادين في الغردقة.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صديق، المتخصص في المصايد البحرية في المعهد، أن السمكة كانت في مرحلة الحمل حتى الولادة، وتعد ثاني أخطر أنواع أسماك القرش على الإنسان بعد القرش الأبيض، وتعيش بعضها في البحر الأحمر بأعداد قليلة في أعماق تصل إلى 600 متر.
سمكة قرش ابيض ضخمة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
مسؤول أمريكي كبير يصافح سمكة قرش بعد مهاجمتها مواطنا روسيا... صورة
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وقام الفريق بإزالة الأحشاء واللحم وحشو الجسم بنشارة الخشب ومادة البوركس، ومن المتوقع عرضها في متحف المعهد، فيما أشار الدكتور أحمد وهب الله، مدير المعهد القومي لعلوم البحار في البحر الأحمر، إلى أن السمكة يبلغ طولها نحو 3 أمتار و25 سم، ووزنها 500 كيلو غرام، ويبلغ عمرها نحو 8 سنوات وهي أنثى.
وقد تم نزع الأحشاء والفراغات الداخلية من السمكة قبل عملية التحنيط، وتم استخدام مواد مثل ملح الطعام ونشارة الخشب ومادة البوركس لمنع العفن واستيعاب السوائل والدهون، وذلك لتحضير السمكة للعرض في متحف المعهد.
وفي وقت سابق، قدّم سكرتير عام محافظة البحر الأحمر المصرية، اللواء محمد بنداري، "واجب العزاء ليوري فوبوف، والد السائح الروسي الذي تعرض لهجوم سمكة قرش قبل يومين".
زوجان يسبحان بجوار سمكة قرش رملي في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة الخضيرة الساحلية شمال إسرائيل، في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
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مصر تحقق في حادث مصرع مواطن روسي إثر هجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة... فيديو
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وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "بنداري عرض على والد الراحل كافة سبل المساعدة، بعدما نقل له تعازي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر"، مؤكدا أن "هذه الحوادث نادرة الحدوث ولن تؤثر على العلاقة الروسية المصرية".
وأعلنت القنصلية الروسية في مصر، الخميس الماضي، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة المصرية.
وقالت القنصلية في بيان: "القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في الغردقة تعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأقارب المواطن الروسي، الذي توفي بهجوم سمكة قرش"، مطالبة من مواطنيها في مصر، توخي الحذر على أثر هذا الحادث.
وكانت السلطات المصرية قد عثرت على سمكة القرش المفترسة، التي هاجمت مواطنا روسيا على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر.
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