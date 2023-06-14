https://sputnikarabic.ae/20230614/تراجع-العجز-التجاري-التونسي-بنسبة-18-1078111351.html
تراجع العجز التجاري التونسي بنسبة 18%
تراجع العجز التجاري التونسي بنسبة 18%
كشف المعهد الوطني التونسي للإحصاء، التابع للحكومة، في بيانات إحصائية رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، عن تراجع العجز التجاري لتونس بنسبة 18.4%، في نهاية شهر مايو/... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T20:17+0000
2023-06-14T20:17+0000
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ونقلت وكالة "شينخوا"، إن العجز التجاري التونسي انخفض، حيث بلغ 8.1 مليار دينار (2.612 مليار دولار) مقابل 10 مليارات دينار (3.225 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها من العام 2022.وأشارت البيانات إلى أن هذا التراجع أدى إلى تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 6.1 نقطة، حيث بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في نهاية شهر مايو الماضي 76.2%.وعزا المعهد التراجع إلى نمو الصادرات خلال الفترة المذكورة بنسبة 11.3%، لتصل قيمتها إلى 26 مليار دينار (8.387 مليار دولار)، بينما ارتفعت الواردات خلال تلك الفترة بنسبة 2.4% لتصل إلى 34 مليار دينار (10.967 مليار دولار).وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأحد الماضي، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم حزمة من المساعدات المالية لتونس، تصل لأكثر من مليار دولار أمريكي.جاء ذلك خلال محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، في تونس، مع فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.وقدم الزعماء الأوروبيون الثلاثة خلال محادثاتهم، حزمة استثمارية كبيرة، ووعدوا ببذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتمكينها من تخفيف أزمتها المالية الحادة، وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.
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اقتصاد, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
اقتصاد, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
تراجع العجز التجاري التونسي بنسبة 18%
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كشف المعهد الوطني التونسي للإحصاء، التابع للحكومة، في بيانات إحصائية رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، عن تراجع العجز التجاري لتونس بنسبة 18.4%، في نهاية شهر مايو/ أيار الماضي.
ونقلت وكالة
"شينخوا"، إن العجز التجاري التونسي انخفض، حيث بلغ 8.1 مليار دينار (2.612 مليار دولار) مقابل 10 مليارات دينار (3.225 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وأشارت البيانات إلى أن هذا التراجع أدى إلى تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 6.1 نقطة، حيث بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في نهاية شهر مايو الماضي 76.2%.
وعزا المعهد التراجع إلى نمو الصادرات خلال الفترة المذكورة بنسبة 11.3%، لتصل قيمتها إلى 26 مليار دينار (8.387 مليار دولار)، بينما ارتفعت الواردات خلال تلك الفترة بنسبة 2.4% لتصل إلى 34 مليار دينار (10.967 مليار دولار).
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأحد الماضي، إن الاتحاد الأوروبي
مستعد لتقديم حزمة من المساعدات المالية لتونس، تصل لأكثر من مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، في تونس، مع فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وفقا لوكالة
"أنسا" الإيطالية.
وقدم الزعماء الأوروبيون الثلاثة خلال محادثاتهم، حزمة استثمارية كبيرة، ووعدوا ببذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتمكينها من تخفيف أزمتها المالية الحادة، وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.