تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:32 GMT 14.06.2023
05:32 GMT 14.06.2023
05:32 GMT 14.06.2023
05:31 GMT 14.06.2023
أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
05:31 GMT 14.06.2023
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا في أوكرانيا.
05:30 GMT 14.06.2023
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 168 مقذوفًا من عيارات مختلفة.