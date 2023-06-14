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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078077571.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T05:32+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:32 GMT 14.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:32 GMT 14.06.2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي بيتروفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
04:40 GMT
05:32 GMT 14.06.2023
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون: واشنطن تتلقى من كييف معلومات عن الخسائر وتأخذ ذلك بالاعتبار عند التخطيط للمساعدة
02:28 GMT
05:32 GMT 14.06.2023
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف: الولايات المتحدة تتعمق أكثر في الصراع الأوكراني
01:43 GMT
05:31 GMT 14.06.2023
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا
أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
05:31 GMT 14.06.2023
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا في أوكرانيا.
05:30 GMT 14.06.2023
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 168 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
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