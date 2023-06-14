عربي
سفير روسيا في القاهرة: مصر تتقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس"-عاجل
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/جنود-روس-يفاجئون-المقاتلين-الأوكرانيين-في-خنادقهم-وينقضون-عليهم-فيديو-1078079983.html
جنود روس يفاجئون المقاتلين الأوكرانيين في خنادقهم وينقضون عليهم... فيديو
جنود روس يفاجئون المقاتلين الأوكرانيين في خنادقهم وينقضون عليهم... فيديو
نشر ألكسندر خوداكوفسكي، نائب قائد القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، لقطات مذهلة لهجوم المقاتلين الروس على معقل القوات المسلحة الأوكرانية. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T07:39+0000
2023-06-14T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062333158_0:0:1816:1023_1920x0_80_0_0_5d063de7ffd451ede1c324dc85dbd6bf.jpg
ووقع الهجوم بالقرب من أوغليدار، حيث تقاتل كتيبة خوداكوفسكي على هذا المحور. وتُظهر اللقطات كيف يزحف ستة مقاتلين إلى شبكة متفرعة من خنادق العدو، تلا ذلك قتال متقارب. ثم انفجرت قنبلة يدوية في الجوار المباشر للجنود الروس، لكن الجميع بقيوا في مواقعهم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يقاوم العدو بشراسة، لكن القوات الروسية تمطرهم بعشرات القنابل اليدوية.علق ألكسندر خوداكوفسكي على اللقطات قائلا: "تسيطر قواتنا على المعقل، ثم يقوم العدو بقصف قواتنا بالقذائف، لدرجة أنك تتساءل فقط كيف قاومنا".
https://sputnikarabic.ae/20230614/الجيش-الروسي-ينتقم-من-المسلحين-الأوكرانيين-الذين-قصفوا-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1078077792.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062333158_0:0:1404:1053_1920x0_80_0_0_afa06a2df88dc39cd90031521c4da9d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

جنود روس يفاجئون المقاتلين الأوكرانيين في خنادقهم وينقضون عليهم... فيديو

07:39 GMT 14.06.2023
© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصوراستسلام المقاتلين الأوكرانيين من كتبيبة "آزوف" في ماريوبول
استسلام المقاتلين الأوكرانيين من كتبيبة آزوف في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشر ألكسندر خوداكوفسكي، نائب قائد القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، لقطات مذهلة لهجوم المقاتلين الروس على معقل القوات المسلحة الأوكرانية.
ووقع الهجوم بالقرب من أوغليدار، حيث تقاتل كتيبة خوداكوفسكي على هذا المحور. وتُظهر اللقطات كيف يزحف ستة مقاتلين إلى شبكة متفرعة من خنادق العدو، تلا ذلك قتال متقارب. ثم انفجرت قنبلة يدوية في الجوار المباشر للجنود الروس، لكن الجميع بقيوا في مواقعهم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي ينتقم من المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود... فيديو
05:42 GMT
يقاوم العدو بشراسة، لكن القوات الروسية تمطرهم بعشرات القنابل اليدوية.
علق ألكسندر خوداكوفسكي على اللقطات قائلا: "تسيطر قواتنا على المعقل، ثم يقوم العدو بقصف قواتنا بالقذائف، لدرجة أنك تتساءل فقط كيف قاومنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
БТР сопровождения и тяжёлая огнемётная система ТОС-1А Солнцепек ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:32 GMTПоврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала