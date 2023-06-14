https://sputnikarabic.ae/20230614/جنود-روس-يفاجئون-المقاتلين-الأوكرانيين-في-خنادقهم-وينقضون-عليهم-فيديو-1078079983.html
جنود روس يفاجئون المقاتلين الأوكرانيين في خنادقهم وينقضون عليهم... فيديو
جنود روس يفاجئون المقاتلين الأوكرانيين في خنادقهم وينقضون عليهم... فيديو
نشر ألكسندر خوداكوفسكي، نائب قائد القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، لقطات مذهلة لهجوم المقاتلين الروس على معقل القوات المسلحة الأوكرانية. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T07:39+0000
2023-06-14T07:39+0000
2023-06-14T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062333158_0:0:1816:1023_1920x0_80_0_0_5d063de7ffd451ede1c324dc85dbd6bf.jpg
ووقع الهجوم بالقرب من أوغليدار، حيث تقاتل كتيبة خوداكوفسكي على هذا المحور. وتُظهر اللقطات كيف يزحف ستة مقاتلين إلى شبكة متفرعة من خنادق العدو، تلا ذلك قتال متقارب. ثم انفجرت قنبلة يدوية في الجوار المباشر للجنود الروس، لكن الجميع بقيوا في مواقعهم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يقاوم العدو بشراسة، لكن القوات الروسية تمطرهم بعشرات القنابل اليدوية.علق ألكسندر خوداكوفسكي على اللقطات قائلا: "تسيطر قواتنا على المعقل، ثم يقوم العدو بقصف قواتنا بالقذائف، لدرجة أنك تتساءل فقط كيف قاومنا".
https://sputnikarabic.ae/20230614/الجيش-الروسي-ينتقم-من-المسلحين-الأوكرانيين-الذين-قصفوا-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1078077792.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062333158_0:0:1404:1053_1920x0_80_0_0_afa06a2df88dc39cd90031521c4da9d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود روس يفاجئون المقاتلين الأوكرانيين في خنادقهم وينقضون عليهم... فيديو
تابعنا عبر
نشر ألكسندر خوداكوفسكي، نائب قائد القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، لقطات مذهلة لهجوم المقاتلين الروس على معقل القوات المسلحة الأوكرانية.
ووقع الهجوم بالقرب من أوغليدار، حيث تقاتل كتيبة خوداكوفسكي على هذا المحور. وتُظهر اللقطات كيف يزحف ستة مقاتلين إلى شبكة متفرعة من خنادق العدو، تلا ذلك قتال متقارب. ثم انفجرت قنبلة يدوية في الجوار المباشر للجنود الروس، لكن الجميع بقيوا في مواقعهم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يقاوم العدو بشراسة، لكن القوات الروسية تمطرهم بعشرات القنابل اليدوية.
علق ألكسندر خوداكوفسكي على اللقطات قائلا: "تسيطر قواتنا على المعقل
، ثم يقوم العدو بقصف قواتنا بالقذائف، لدرجة أنك تتساءل فقط كيف قاومنا".