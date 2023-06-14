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https://sputnikarabic.ae/20230614/حاكم-زابوروجيه-العدو-لم-يتقدم-شبرا-واحدا-داخل-أراضينا-1078107173.html
حاكم زابوروجيه: العدو لم يتقدم شبرا واحدا داخل أراضينا
حاكم زابوروجيه: العدو لم يتقدم شبرا واحدا داخل أراضينا
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، أنه خلال الهجوم المضاد على محور زابوروجيه، لم تتقدم القوات الأوكرانية خطوة واحدة حتى... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T17:24+0000
2023-06-14T17:24+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال باليتسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الآن لدينا (نسيطر على) مالي شيرباك، من حيث المبدأ، هذه منطقة رمادية، العدو لم يتقدم خطوة واحدة".وبحسب قوله، فقد تم بناء تحصينات متينة للغاية على خط المواجهة في المنطقة.وأردف باليتسكي: "لقد طلبت من الرئيس (فلاديمير بوتين) تزويدنا بمنظومات "كورنيت" (المضادة للدروع)، ولقد شارك شخصيًا في توريدها لنا، لقد أعطوا 20 نظام كورنيت بأوامر مباشرة من فلاديمير فلاديميروفيتش، كما حصلنا على أنظمة الاستطلاع والتشويش زوبارك".
https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-الروسية-تدمر-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-في-زابوروجيه-بضربة-استباقية-1078045183.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

حاكم زابوروجيه: العدو لم يتقدم شبرا واحدا داخل أراضينا

17:24 GMT 14.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتدمير الشرطة العسكرية للعبوات الناسفة في منطقة زابوروجيه
تدمير الشرطة العسكرية للعبوات الناسفة في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، أنه خلال الهجوم المضاد على محور زابوروجيه، لم تتقدم القوات الأوكرانية خطوة واحدة حتى في المنطقة المحايدة.
وقال باليتسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الآن لدينا (نسيطر على) مالي شيرباك، من حيث المبدأ، هذه منطقة رمادية، العدو لم يتقدم خطوة واحدة".

ووفقا له، فإن القتال يدور الآن على حافة منطقة فريمفسكي، التي تقع على حدود مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.

عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر احتياطيات الجيش الأوكراني في زابوروجيه بضربة استباقية
أمس, 08:06 GMT
وبحسب قوله، فقد تم بناء تحصينات متينة للغاية على خط المواجهة في المنطقة.
وأردف باليتسكي: "لقد طلبت من الرئيس (فلاديمير بوتين) تزويدنا بمنظومات "كورنيت" (المضادة للدروع)، ولقد شارك شخصيًا في توريدها لنا، لقد أعطوا 20 نظام كورنيت بأوامر مباشرة من فلاديمير فلاديميروفيتش، كما حصلنا على أنظمة الاستطلاع والتشويش زوبارك".
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