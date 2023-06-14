https://sputnikarabic.ae/20230614/حاكم-زابوروجيه-العدو-لم-يتقدم-شبرا-واحدا-داخل-أراضينا-1078107173.html
حاكم زابوروجيه: العدو لم يتقدم شبرا واحدا داخل أراضينا
حاكم زابوروجيه: العدو لم يتقدم شبرا واحدا داخل أراضينا
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، أنه خلال الهجوم المضاد على محور زابوروجيه، لم تتقدم القوات الأوكرانية خطوة واحدة حتى... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T17:24+0000
2023-06-14T17:24+0000
2023-06-14T17:24+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072946560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e1905541bca010ca7709ca9043e78d7.jpg
وقال باليتسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الآن لدينا (نسيطر على) مالي شيرباك، من حيث المبدأ، هذه منطقة رمادية، العدو لم يتقدم خطوة واحدة".وبحسب قوله، فقد تم بناء تحصينات متينة للغاية على خط المواجهة في المنطقة.وأردف باليتسكي: "لقد طلبت من الرئيس (فلاديمير بوتين) تزويدنا بمنظومات "كورنيت" (المضادة للدروع)، ولقد شارك شخصيًا في توريدها لنا، لقد أعطوا 20 نظام كورنيت بأوامر مباشرة من فلاديمير فلاديميروفيتش، كما حصلنا على أنظمة الاستطلاع والتشويش زوبارك".
https://sputnikarabic.ae/20230613/القوات-الروسية-تدمر-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-في-زابوروجيه-بضربة-استباقية-1078045183.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/01/1072946560_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea0107ca6469c3955806502b85924810.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
حاكم زابوروجيه: العدو لم يتقدم شبرا واحدا داخل أراضينا
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، أنه خلال الهجوم المضاد على محور زابوروجيه، لم تتقدم القوات الأوكرانية خطوة واحدة حتى في المنطقة المحايدة.
وقال باليتسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الآن لدينا (نسيطر على) مالي شيرباك، من حيث المبدأ، هذه منطقة رمادية، العدو لم يتقدم خطوة واحدة".
ووفقا له، فإن القتال يدور الآن على حافة منطقة فريمفسكي، التي تقع على حدود مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب قوله، فقد تم بناء تحصينات متينة للغاية على خط المواجهة في المنطقة.
وأردف باليتسكي: "لقد طلبت من الرئيس (فلاديمير بوتين) تزويدنا بمنظومات
"كورنيت" (المضادة للدروع)، ولقد شارك شخصيًا في توريدها لنا، لقد أعطوا 20 نظام كورنيت بأوامر مباشرة من فلاديمير فلاديميروفيتش، كما حصلنا على أنظمة الاستطلاع والتشويش زوبارك".