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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/دوي-انفجارات-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-وإعلان-حالة-التأهب-الجوي-1078113013.html
دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وإعلان حالة التأهب الجوي
دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وإعلان حالة التأهب الجوي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T22:40+0000
2023-06-14T23:03+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت قناة" تي إس إن" التلفزيونية، إن دوي الانفجارات سمعت في مقاطعة دنيبروبيتروفسك بالتزامن مع موجة جديدة من صفارات الإنذار محذرة من ضربات جوية"، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل.يشار إلى أن صفارات الإنذار دوت في المقاطعة بوقت سابق.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/صفارات-الإنذار-تدوي-مجددا-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-محذرة-من-ضربات-جوية-1078112333.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وإعلان حالة التأهب الجوي

22:40 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 23:03 GMT 14.06.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت قناة" تي إس إن" التلفزيونية، إن دوي الانفجارات سمعت في مقاطعة دنيبروبيتروفسك بالتزامن مع موجة جديدة من صفارات الإنذار محذرة من ضربات جوية"، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات جوية
21:19 GMT
يشار إلى أن صفارات الإنذار دوت في المقاطعة بوقت سابق.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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