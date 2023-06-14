https://sputnikarabic.ae/20230614/دوي-انفجارات-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-وإعلان-حالة-التأهب-الجوي-1078113013.html

دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وإعلان حالة التأهب الجوي

دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وإعلان حالة التأهب الجوي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T22:40+0000

2023-06-14T22:40+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وذكرت قناة" تي إس إن" التلفزيونية، إن دوي الانفجارات سمعت في مقاطعة دنيبروبيتروفسك بالتزامن مع موجة جديدة من صفارات الإنذار محذرة من ضربات جوية"، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل.يشار إلى أن صفارات الإنذار دوت في المقاطعة بوقت سابق.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230614/صفارات-الإنذار-تدوي-مجددا-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-محذرة-من-ضربات-جوية-1078112333.html

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