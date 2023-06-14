https://sputnikarabic.ae/20230614/رئيسي-إيران-ونيكاراغوا-تتطلعان-إلى-الاستقلال-والعدالة-1078107551.html

رئيسي: إيران ونيكاراغوا تتطلعان إلى الاستقلال والعدالة

رئيسي: إيران ونيكاراغوا تتطلعان إلى الاستقلال والعدالة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن التطلع إلى الاستقلال والحرية والعدالة هو السمة المشتركة لثورتي شعبي إيران ونيكاراغوا. 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T17:28+0000

2023-06-14T17:28+0000

2023-06-14T17:28+0000

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة من مواطني نيكاراغوا، بعد أن استقبله نظيره دانييل أورتيغا، مساء أمس الثلاثاء، خلال زيارة للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.وكرم رئيسي الأبطال الوطنيين للبلدين في الحرب ضد الإمبريالية، قائلًا إن محاربة البلطجة والغطرسة هي مفتاح نجاح البلدين.وأشار إلى أن "الغربيين وخاصة الأمريكيين، يجب أن يحترموا الحكومات التي تستند إلى أصوات الناس، لكنهم يفعلون العكس".ووصف رئيسي العلاقات بين إيران ونيكاراغوا بـ "استراتيجية"، قائلًا إن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لا سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا.من جانبه، أشار الرئيس النيكاراغوي إلى تشابه ثورتَي إيران ونيكاراغوا، قائلًا إن ثورتي البلدين لهما جذور قوية في النضال ضد القوى المهيمنة، ولا سيما الولايات المتحدة، التي سعت دائمًا إلى فرض إرادتها على الآخرين.وقال أورتيغا إن السعي للسيطرة على الدول الأخرى هو جزء من طبيعة القوى الإمبريالية، مضيفا أنها تضغط على الدول المستقلة بحجة حقوق الإنسان والديمقراطية، "لكننا ما زلنا نقف ضدها بقوة".واختتم حديثه بالإشادة بالأبطال الوطنيين للبلدين، وإدانة جريمة واشنطن باغتيال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس مطلع عام 2020.وصل رئيسي، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، مساء أمس الثلاثاء، ليبدأ المحطة الثانية من جولته في ثلاث دول من أمريكا اللاتينية.ووصل الرئيس الإيراني إلى فنزويلا، يوم الاثنين الماضي، للقاء كبار المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو.ومن المقرر أيضا أن يزور كوبا، حيث يختتم جولته في أمريكا اللاتينية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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https://sputnikarabic.ae/20230612/قبيل-زيارته-لفنزويلا-ونيكاراغوا-وكوبا-رئيسي-يصف-العلاقات-مع-دول-أمريكا-اللاتينية-بـالاستراتيجية-1078020162.html

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