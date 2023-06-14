https://sputnikarabic.ae/20230614/رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-انتخاب-رئيس-الجمهورية-لن-يتحقق-إلا-بالتوافق-والحوار-1078095392.html

رئيس مجلس النواب اللبناني: انتخاب رئيس الجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق والحوار

رئيس مجلس النواب اللبناني: انتخاب رئيس الجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق والحوار

أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بعد فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية أن عملية انتخاب الرئيس لن تتحقق إلا عبر التوافق والحوار. 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T12:43+0000

2023-06-14T12:43+0000

2023-06-14T12:43+0000

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

الأخبار

أخبار الشرق الأوسط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101369/65/1013696570_0:773:2304:2069_1920x0_80_0_0_644c3c19c2649b769046cd6e912cb717.jpg

بيروت - سبوتنيك. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان: "كفى رميا بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ".وأضاف: "لنعترف جميعا بأن الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وانتهاج سياسة الإنكار لن نصل إلى النتيجة المرجوة، التي يتطلع إليها اللبنانيون والأشقاء العرب والأصدقاء في كل أنحاء العالم الذين ينتظرون منا أداءً وسلوكاً يليق بلبنان، وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدده".وأوضح بري أن "بداية البدايات لذلك هو الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وذلك لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار، ثم الحوار، ثم الحوار بدون شروط لا يلغي حق أحدٍ بالترشح، وحوار تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤيا مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق دون إقصاء أو عزل أو تحد أو تخوين، وتحت سقف الدستور ويحافظ على الميثاقية والشراكة".وختم بري في بيانه: "آن الأوان لكي يمتلك الجميع الجرأة والشجاعة من أجل لبنان بسلوك هذا الطريق فهل نحن فاعلون؟".وفشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس للجمهورية، خلال الجلسة الثانية عشرة له بحضور 128 نائبا.وحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد حصد رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، 51 صوتا، و59 صوتا لوزير المال اللبناني، لجهاد أزعور، و6 أصوات للوزير السابق زياد بارود، و8 أصوات لـ" لبنان الجديد" وصوت واحد لكل من قائد الجيش جوزيف عون و جهاد العرب.

https://sputnikarabic.ae/20230614/البرلمان-اللبناني-يخفق-للمرة-الثانية-عشرة-في-انتخاب-رئيس-للجمهورية-1078083680.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط