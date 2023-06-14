https://sputnikarabic.ae/20230614/رقصة-خليجية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-فيديو-1078095300.html
رقصة خليجية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
رقصة خليجية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
انطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T12:45+0000
2023-06-14T12:45+0000
2023-06-14T12:45+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
مجتمع
نادي الفيديو
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وشهد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أداء رقصة خليجية. وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو يظهر مشاهد للرقصة.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر عام 2021.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, نادي الفيديو
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, نادي الفيديو
رقصة خليجية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
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انطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا.
وشهد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أداء رقصة خليجية. وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو يظهر مشاهد للرقصة.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر عام 2021.