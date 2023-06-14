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https://sputnikarabic.ae/20230614/روسيا-تطور-صاروخا-قادرا-على-التخطيط-لتدمير-أهداف-تحت-الماء-1078077435.html
روسيا تطور صاروخا قادرا على التخطيط لتدمير أهداف تحت الماء
روسيا تطور صاروخا قادرا على التخطيط لتدمير أهداف تحت الماء
صمم علماء من الأكاديمية البحرية "أدميرال الاتحاد السوفيتي كوزنتسوف" صاروخًا قادرا على التخطيط بقذيفة موجهة لضرب أهداف تحت الماء، وفقًا لوثيقة نُشرت على موقع... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T04:43+0000
2023-06-14T04:43+0000
رصد عسكري
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من المخطط استخدامه من السفن والطائرات، ويتميز الابتكار بمدى طيران متزايد بخصائص وزن وحجم صغير.الصاروخ الجديد له جسم داعم ومحرك نفاث متصل به في الخلف مع جهاز لفصله ومثبت. يتم وضع قذيفة صاروخ موجه في المقصورة الأمامية لبدن الصاروخ.تم تجهيز المقذوف بجهاز لإدخال البيانات في نظام التحكم، وفي المقصورة الخلفية من بدن الصاروخ يوجد عوامة مع صمام.أثبت المؤلفون أنه على عكس الصواريخ الأخرى من هذا الطراز، بما في ذلك صاروخ MALAFON الفرنسي المضاد للغواصات، فإن اختراعهم له مدى تدمير أبعد بفضل صغر وزنه وحجمه.وفقًا للوثيقة، يعمل الصاروخ الروسي الجديد على النحو التالي: يتم إدخال مهمة طيران في نظام التحكم عن بعد في الصاروخ والقذيفة، وبعد ذلك يتم إطلاقه إلى النقطة المحسوبة.بعد احتراق الوقود، يتم فصل المحرك النفاث والمثبت عن الصاروخ ونقلهما إلى وضع التخطيط.ثم يغوص الصاروخ في الماء عند النقطة المحسوبة من المسار، ويتم إطلاق العوامة مع مظلة، ويعوم. عند الكشف عن هدف تحت الماء، ينفصل المقذوف عن بدن الصاروخ، ويقترب من جسم العدو ويضربه.
https://sputnikarabic.ae/20230422/روسيا-تطور-بدلة-تخفي-للقناصين-1076178528.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تطور صاروخا قادرا على التخطيط لتدمير أهداف تحت الماء

04:43 GMT 14.06.2023
© Courtesy of Northern Fleet press serviceإطلاق صاروخ "بولافا"
إطلاق صاروخ بولافا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Courtesy of Northern Fleet press service
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صمم علماء من الأكاديمية البحرية "أدميرال الاتحاد السوفيتي كوزنتسوف" صاروخًا قادرا على التخطيط بقذيفة موجهة لضرب أهداف تحت الماء، وفقًا لوثيقة نُشرت على موقع روس باتنت.
من المخطط استخدامه من السفن والطائرات، ويتميز الابتكار بمدى طيران متزايد بخصائص وزن وحجم صغير.
الصاروخ الجديد له جسم داعم ومحرك نفاث متصل به في الخلف مع جهاز لفصله ومثبت. يتم وضع قذيفة صاروخ موجه في المقصورة الأمامية لبدن الصاروخ.
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تم تجهيز المقذوف بجهاز لإدخال البيانات في نظام التحكم، وفي المقصورة الخلفية من بدن الصاروخ يوجد عوامة مع صمام.
أثبت المؤلفون أنه على عكس الصواريخ الأخرى من هذا الطراز، بما في ذلك صاروخ MALAFON الفرنسي المضاد للغواصات، فإن اختراعهم له مدى تدمير أبعد بفضل صغر وزنه وحجمه.
وفقًا للوثيقة، يعمل الصاروخ الروسي الجديد على النحو التالي: يتم إدخال مهمة طيران في نظام التحكم عن بعد في الصاروخ والقذيفة، وبعد ذلك يتم إطلاقه إلى النقطة المحسوبة.
بعد احتراق الوقود، يتم فصل المحرك النفاث والمثبت عن الصاروخ ونقلهما إلى وضع التخطيط.
ثم يغوص الصاروخ في الماء عند النقطة المحسوبة من المسار، ويتم إطلاق العوامة مع مظلة، ويعوم. عند الكشف عن هدف تحت الماء، ينفصل المقذوف عن بدن الصاروخ، ويقترب من جسم العدو ويضربه.
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