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https://sputnikarabic.ae/20230614/روسيا-يمكنها-عرض-غنيمتها-دبابة-ليوبارد-2-في-منتدى-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1078087635.html
روسيا يمكنها عرض غنيمتها دبابة "ليوبارد 2" في منتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
روسيا يمكنها عرض غنيمتها دبابة "ليوبارد 2" في منتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أعلن كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول القضايا العسكرية، أن الجانب الروسي لن يقتصر على عرض ذخيرة راجمة هيمارس في منتدى منظمة الأمن... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T10:54+0000
2023-06-14T10:54+0000
روسيا
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قدم الدبلوماسي، اليوم الأربعاء، في جلسة عامة لمنتدى التعاون والأمن​​، لأول مرة في تاريخ هذه الهيئة، شظايا من ذخيرة راجمات هيمارس الأمريكية، والتي تستخدم ضد الناس في دونباس، كدليل على جرائم كييف برعاية الولايات المتحدة.وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك": "إذا لزم الأمر، لن نقتصر على عرض ذخيرة هيمارس، وسننظم عرضًا لدبابة ليوبارد الألمانية، التي تم الاستيلاء عليها".وأشار الدبلوماسي إلى أنه منذ عام 2014، تم تسجيل وقائع جرائم الحرب في أوكرانيا على نطاق واسع في دونباس، وتم الإبلاغ عنها رسميًا، لمنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأضاف المتحدث: "لكن في أي من الحالات لم يكن هناك رد فعل مناسب. لو أن المجتمع الدولي لم ينغمس في التغطية على نظام "الميدان" في كييف، لكانت الأعمال القتالية في دونباس قد انتهت منذ فترة طويلة".وأشار إلى أن الجانب الروسي سيواصل مطالبة المؤسسات الدولية بتقييم موضوعي لإجراءات سلطات كييف، وقمع جرائم الحرب من قبل أوكرانيا، ووقف توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف، والتي تستخدم لقصف السكان المدنيين في روسيا.
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روسيا يمكنها عرض غنيمتها دبابة "ليوبارد 2" في منتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

10:54 GMT 14.06.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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أعلن كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول القضايا العسكرية، أن الجانب الروسي لن يقتصر على عرض ذخيرة راجمة هيمارس في منتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولكن يمكنه أيضا تنظيم عرض للدبابة الألمانية ليوبارد التي تم الاستيلاء عليها، إذا لزم الأمر.
قدم الدبلوماسي، اليوم الأربعاء، في جلسة عامة لمنتدى التعاون والأمن​​، لأول مرة في تاريخ هذه الهيئة، شظايا من ذخيرة راجمات هيمارس الأمريكية، والتي تستخدم ضد الناس في دونباس، كدليل على جرائم كييف برعاية الولايات المتحدة.
وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك": "إذا لزم الأمر، لن نقتصر على عرض ذخيرة هيمارس، وسننظم عرضًا لدبابة ليوبارد الألمانية، التي تم الاستيلاء عليها".
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وأشار الدبلوماسي إلى أنه منذ عام 2014، تم تسجيل وقائع جرائم الحرب في أوكرانيا على نطاق واسع في دونباس، وتم الإبلاغ عنها رسميًا، لمنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضاف المتحدث: "لكن في أي من الحالات لم يكن هناك رد فعل مناسب. لو أن المجتمع الدولي لم ينغمس في التغطية على نظام "الميدان" في كييف، لكانت الأعمال القتالية في دونباس قد انتهت منذ فترة طويلة".
وأشار إلى أن الجانب الروسي سيواصل مطالبة المؤسسات الدولية بتقييم موضوعي لإجراءات سلطات كييف، وقمع جرائم الحرب من قبل أوكرانيا، ووقف توريد الأسلحة الثقيلة إلى كييف، والتي تستخدم لقصف السكان المدنيين في روسيا.
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