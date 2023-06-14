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https://sputnikarabic.ae/20230614/ستولتنبرغ-يعتبر-أنه-لا-مفر-من-وقوع-خسائر-في-المعدات-الغربية-في-أوكرانيا-1078104588.html
ستولتنبرغ يعتبر أنه "لا مفر" من وقوع خسائر في المعدات الغربية في أوكرانيا
ستولتنبرغ يعتبر أنه "لا مفر" من وقوع خسائر في المعدات الغربية في أوكرانيا
اعترف الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، بحتمية وقوع خسائر في صفوف القوات الأوكرانية في الهجوم على الخطوط الدفاعية المعدة جيدًا للجيش... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T15:53+0000
2023-06-14T15:53+0000
الناتو
رصد عسكري
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وأجاب ستولتنبرغ عن سؤال من الصحفيين في بروكسل، حول الخسائر في معدات "الناتو" التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال هجومه المضاد، وكذلك حول مخاطر وقوع هذه المعدات في أيدي الجيش الروسي.ومع ذلك، يعتقد الأمين العام أن الأوكرانيين يتصرفون "بشكل احترافي، بما في ذلك فيما يتعلق بالمعدات التي توفرها دول الناتو".وقال أيضًا إنه "يتوقع سماع تفاصيل ما يحدث على الأرض من وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، يوم غد الخميس، في اجتماعات وزراء دفاع الناتو ومجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ: "سيتم إبلاغنا من قبل الوزير ريزنيكوف وممثلي القيادة العسكرية من أجل فهم أعمق للوضع في ساحة المعركة". وأقر ستولتنبرغ بأن الوضع لا يزال "غير قابل للتنبؤ".
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الناتو, رصد عسكري
الناتو, رصد عسكري

ستولتنبرغ يعتبر أنه "لا مفر" من وقوع خسائر في المعدات الغربية في أوكرانيا

15:53 GMT 14.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo / الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo /
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اعترف الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، بحتمية وقوع خسائر في صفوف القوات الأوكرانية في الهجوم على الخطوط الدفاعية المعدة جيدًا للجيش الروسي.
وأجاب ستولتنبرغ عن سؤال من الصحفيين في بروكسل، حول الخسائر في معدات "الناتو" التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال هجومه المضاد، وكذلك حول مخاطر وقوع هذه المعدات في أيدي الجيش الروسي.

عندما يتم تنفيذ مثل هذا الهجوم على نطاق واسع ضد خطوط دفاعية ثابتة جيدة الإعداد، بما في ذلك حقول الألغام والحواجز المعيقة لتقدم الدبابات... الخسائر أمر لا مفر منه، وهذا ينطبق أيضًا على التكنولوجيا الغربية الحديثة.

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14:59 GMT
ومع ذلك، يعتقد الأمين العام أن الأوكرانيين يتصرفون "بشكل احترافي، بما في ذلك فيما يتعلق بالمعدات التي توفرها دول الناتو".
وقال أيضًا إنه "يتوقع سماع تفاصيل ما يحدث على الأرض من وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، يوم غد الخميس، في اجتماعات وزراء دفاع الناتو ومجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا".
وأضاف ستولتنبرغ: "سيتم إبلاغنا من قبل الوزير ريزنيكوف وممثلي القيادة العسكرية من أجل فهم أعمق للوضع في ساحة المعركة".
وأقر ستولتنبرغ بأن الوضع لا يزال "غير قابل للتنبؤ".
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