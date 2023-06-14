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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/سكفورتسوفا-الاشعاع-في-محطة-زابوروجيه-النووية-ضمن-المستويات-الطبيعية-والوضع-تحت-السيطرة-1078113226.html
سكفورتسوفا: الاشعاع في محطة زابوروجيه النووية ضمن المستويات الطبيعية والوضع تحت السيطرة
سكفورتسوفا: الاشعاع في محطة زابوروجيه النووية ضمن المستويات الطبيعية والوضع تحت السيطرة
أكدت رئيسة الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين أنه لا توجد زيادة في الخلفية الإشعاعية في محطة... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T23:47+0000
2023-06-14T23:48+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت سكفورتسوفا: "تتم مراقبة جميع مخاطر الإشعاع، وكل شيء هادئ ، ولا توجد زيادة في المعايير في أي مكان، والوضع تحت السيطرة".وجاء ذلك بعد الأضرار التي لحقت بمحطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية بإقليم خيرسون، وذلك إثر قصف أوكراني.وبوقت سابق، قال رينات كارتشا مستشار مدير مؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، إنه تم تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة المتعلقة بالعزل المائي في محطة زابوروجيه للحفاظ على مستوى المياه في بركة التبريد. بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم عمل حصول المحطة على احتياجاتها من المياه من الآبار الارتوازية.وتقع محطة زابوريجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغا واط لكل منها.ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230614/حاكم-زابوروجيه-العدو-لم-يتقدم-شبرا-واحدا-داخل-أراضينا-1078107173.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

سكفورتسوفا: الاشعاع في محطة زابوروجيه النووية ضمن المستويات الطبيعية والوضع تحت السيطرة

23:47 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 23:48 GMT 14.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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أكدت رئيسة الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين أنه لا توجد زيادة في الخلفية الإشعاعية في محطة زابوروجيه النووية وأن الوضع تحت السيطرة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت سكفورتسوفا: "تتم مراقبة جميع مخاطر الإشعاع، وكل شيء هادئ ، ولا توجد زيادة في المعايير في أي مكان، والوضع تحت السيطرة".
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17:24 GMT
وجاء ذلك بعد الأضرار التي لحقت بمحطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية بإقليم خيرسون، وذلك إثر قصف أوكراني.
وبوقت سابق، قال رينات كارتشا مستشار مدير مؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، إنه تم تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة المتعلقة بالعزل المائي في محطة زابوروجيه للحفاظ على مستوى المياه في بركة التبريد. بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم عمل حصول المحطة على احتياجاتها من المياه من الآبار الارتوازية.
وتقع محطة زابوريجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغا واط لكل منها.
ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
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