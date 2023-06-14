https://sputnikarabic.ae/20230614/سكفورتسوفا-الاشعاع-في-محطة-زابوروجيه-النووية-ضمن-المستويات-الطبيعية-والوضع-تحت-السيطرة-1078113226.html
سكفورتسوفا: الاشعاع في محطة زابوروجيه النووية ضمن المستويات الطبيعية والوضع تحت السيطرة
سكفورتسوفا: الاشعاع في محطة زابوروجيه النووية ضمن المستويات الطبيعية والوضع تحت السيطرة
أكدت رئيسة الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين أنه لا توجد زيادة في الخلفية الإشعاعية في محطة... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T23:47+0000
2023-06-14T23:47+0000
2023-06-14T23:48+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت سكفورتسوفا: "تتم مراقبة جميع مخاطر الإشعاع، وكل شيء هادئ ، ولا توجد زيادة في المعايير في أي مكان، والوضع تحت السيطرة".وجاء ذلك بعد الأضرار التي لحقت بمحطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية بإقليم خيرسون، وذلك إثر قصف أوكراني.وبوقت سابق، قال رينات كارتشا مستشار مدير مؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، إنه تم تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة المتعلقة بالعزل المائي في محطة زابوروجيه للحفاظ على مستوى المياه في بركة التبريد. بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم عمل حصول المحطة على احتياجاتها من المياه من الآبار الارتوازية.وتقع محطة زابوريجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغا واط لكل منها.ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230614/حاكم-زابوروجيه-العدو-لم-يتقدم-شبرا-واحدا-داخل-أراضينا-1078107173.html
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سكفورتسوفا: الاشعاع في محطة زابوروجيه النووية ضمن المستويات الطبيعية والوضع تحت السيطرة
23:47 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 23:48 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
أكدت رئيسة الوكالة الفدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين أنه لا توجد زيادة في الخلفية الإشعاعية في محطة زابوروجيه النووية وأن الوضع تحت السيطرة.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت سكفورتسوفا: "تتم مراقبة جميع مخاطر الإشعاع، وكل شيء هادئ ، ولا توجد زيادة في المعايير في أي مكان، والوضع تحت السيطرة".
وجاء ذلك بعد الأضرار التي لحقت بمحطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية
بإقليم خيرسون، وذلك إثر قصف أوكراني.
وبوقت سابق، قال رينات كارتشا مستشار مدير مؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، إنه تم تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة المتعلقة بالعزل المائي في محطة زابوروجيه للحفاظ على مستوى المياه في بركة التبريد. بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم عمل حصول المحطة على احتياجاتها من المياه من الآبار الارتوازية.
وتقع محطة زابوريجيه النووية
على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغا واط لكل منها.
ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.