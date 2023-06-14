https://sputnikarabic.ae/20230614/صفارات-الإنذار-تدوي-مجددا-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-محذرة-من-ضربات-جوية-1078112333.html
صفارات الإنذار تدوي مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات جوية
صفارات الإنذار تدوي مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات جوية
دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في جميع أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T21:19+0000
2023-06-14T21:19+0000
2023-06-14T21:53+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لبيانات الخريطة، بدأت إشارة التحذير في كييف في الساعة 23:41، وبعد بضع دقائق انتشرت إلى جميع المناطق الأوكرانية.وكان التحذير الجوي قد بدأ في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت سابق من يوم الأربعاء.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230613/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1078039461.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
صفارات الإنذار تدوي مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات جوية
21:19 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في جميع أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
ووفقًا لبيانات الخريطة، بدأت إشارة التحذير في كييف في الساعة 23:41، وبعد بضع دقائق انتشرت إلى جميع المناطق الأوكرانية.
وكان التحذير الجوي قد بدأ في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت سابق من يوم الأربعاء.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.