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https://sputnikarabic.ae/20230614/قدرات-رومانيا-العسكرية-وعلاقتها-بجيوش-الناتو-1078110054.html
قدرات رومانيا العسكرية وعلاقتها بجيوش "الناتو"
قدرات رومانيا العسكرية وعلاقتها بجيوش "الناتو"
يرجع تاريخ انضمام رومانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 2004، ويصنف جيشها في المرتبة الـ 14 بين أقوى جيوش الحلف، الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T19:05+0000
2023-06-14T19:05+0000
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ويحتل الجيش الروماني المرتبة الـ 13 بين أقوى الجيوش الأوروبية، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويصنف الجيش الروماني في المرتبة الـ 47 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويتجاوز إنفاقه الدفاعي الـ 5 مليارات دولار، وفقا لإحصائيات 2023.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

قدرات رومانيا العسكرية وعلاقتها بجيوش "الناتو"

19:05 GMT 14.06.2023
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يرجع تاريخ انضمام رومانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 2004، ويصنف جيشها في المرتبة الـ 14 بين أقوى جيوش الحلف، الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية.
ويحتل الجيش الروماني المرتبة الـ 13 بين أقوى الجيوش الأوروبية، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
قدرات رومانيا العسكرية وعلاقتها بجيوش الناتو - سبوتنيك عربي
ويصنف الجيش الروماني في المرتبة الـ 47 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويتجاوز إنفاقه الدفاعي الـ 5 مليارات دولار، وفقا لإحصائيات 2023.
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