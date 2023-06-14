https://sputnikarabic.ae/20230614/قوات-الدعم-السريع-تعلن-أسر-أكثر-من-300-عسكري-من-الجيش-السوداني-في-ولاية-جنوب-دارفور-1078082533.html
قوات الدعم السريع تعلن أسر أكثر من 300 عسكري من الجيش السوداني في ولاية جنوب دارفور
قوات الدعم السريع تعلن أسر أكثر من 300 عسكري من الجيش السوداني في ولاية جنوب دارفور
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان "أسر أكثر من 300 عسكري من الجيش السوداني، بينهم ضباط، في ولاية جنوب دارفور". 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T08:10+0000
2023-06-14T08:10+0000
2023-06-14T08:10+0000
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وقالت الدعم السريع، في بيان، إن "قواتها تصدت لهجوم من مليشيا البرهان الانقلابية بمنطقة أم دافوق الحدودية التابعة لولاية جنوب دارفور".وأضاف البيان: "تمكنت قواتنا من الاستيلاء الكامل على حامية منطقة أم دافوق الحدودية بجنوب دارفور، وكبدت الانقلابيين خسائر فادحة والاستيلاء على 24 مركبة لاندكروزر وعدد 4 مدرعات وأسر 6 ضباط بقيادة عقيد ركن و300 من الرتب الأخرى".وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد مجددًا دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان للتوقف عن القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية.وأفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيانه أن الأمين العام يشعر بالقلق العميق إزاء الوضع في دارفور، وتقارير تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في مختلف أنحاء المنطقة، ولا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل نيالا في جنوب دارفور وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للتصعيد العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قوات الدعم السريع تعلن أسر أكثر من 300 عسكري من الجيش السوداني في ولاية جنوب دارفور
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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان "أسر أكثر من 300 عسكري من الجيش السوداني، بينهم ضباط، في ولاية جنوب دارفور".
وقالت الدعم السريع، في بيان
، إن "قواتها تصدت لهجوم من مليشيا البرهان الانقلابية بمنطقة أم دافوق الحدودية التابعة لولاية جنوب دارفور".
وأضاف البيان: "تمكنت قواتنا من الاستيلاء الكامل على حامية منطقة أم دافوق الحدودية بجنوب دارفور، وكبدت الانقلابيين خسائر فادحة والاستيلاء على 24 مركبة لاندكروزر وعدد 4 مدرعات وأسر 6 ضباط بقيادة عقيد ركن و300 من الرتب الأخرى".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد مجددًا دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان للتوقف عن القتال
والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية.
وأفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيانه أن الأمين العام يشعر بالقلق العميق إزاء الوضع في دارفور، وتقارير تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في مختلف أنحاء المنطقة، ولا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل نيالا في جنوب دارفور وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للتصعيد العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وتدور منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.