https://sputnikarabic.ae/20230614/كوريا-الجنوبية-القمة-الثلاثية-مع-الصين-واليابان-تتوقف-على-موقف-بكين-1078096316.html
كوريا الجنوبية: "القمة الثلاثية" مع الصين واليابان تتوقف على موقف بكين
كوريا الجنوبية: "القمة الثلاثية" مع الصين واليابان تتوقف على موقف بكين
أكدت كوريا الجنوبية أن انعقاد "القمة الثلاثية" مع كل من الصين واليابان يتوقف على موقف بكين، مشيرةً إلى أنها لن تستجدي أي دولة لعقد هذه القمة. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T13:19+0000
2023-06-14T13:19+0000
2023-06-14T13:19+0000
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جاء ذلك على مسؤول رئاسي كوريا جنوبي، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أن القمة الثلاثية التي تجمع كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان، لم تنعقد منذ عام 2019، بسبب تدهور العلاقات بين سيئول وطوكيو، إضافة إلى ظروف جائحة كورونا.وتتولى كوريا الجنوبية رئاسة "القمة الثلاثية" في الوقت الحالي، ولهذا السبب عرضت استضافة القمة المقبلة قبل نهاية العام الجاري.لكن المسؤول الكوري الجنوبي أوضح أن انعقاد القمة من عدمه يعتمد على موقف الصين، مشيرًا إلى أن التوترات بين سيئول وبكين ربما يكون لها تأثير على قرار بكين في هذا الشأن.وتسببت تصريحات السفير الصيني في سيئول، شينغ هايمينغ، في توتر العلاقات بين البلدين، عندما قال إن الندم سيلاحق أولئك الذين يراهنون على خسارة الصين في منافستها للولايات المتحدة الأمريكية، وهي التصريحات التي فسرها البعض بأنها تحذيرا لسيئول من الانحياز إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230609/خارجية-كوريا-الجنوبية-تستعدي-السفير-الصيني-1077931658.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية: "القمة الثلاثية" مع الصين واليابان تتوقف على موقف بكين
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أكدت كوريا الجنوبية أن انعقاد "القمة الثلاثية" مع كل من الصين واليابان يتوقف على موقف بكين، مشيرةً إلى أنها لن تستجدي أي دولة لعقد هذه القمة.
جاء ذلك على مسؤول رئاسي كوريا جنوبي، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى أن القمة الثلاثية التي تجمع كل من كوريا الجنوبية والصين
واليابان، لم تنعقد منذ عام 2019، بسبب تدهور العلاقات بين سيئول وطوكيو، إضافة إلى ظروف جائحة كورونا.
وتتولى كوريا الجنوبية رئاسة "القمة الثلاثية" في الوقت الحالي، ولهذا السبب عرضت استضافة القمة المقبلة قبل نهاية العام الجاري.
لكن المسؤول الكوري الجنوبي أوضح أن انعقاد القمة من عدمه يعتمد على موقف الصين، مشيرًا إلى أن التوترات بين سيئول وبكين ربما يكون لها تأثير على قرار بكين في هذا الشأن.
وتسببت تصريحات السفير الصيني
في سيئول، شينغ هايمينغ، في توتر العلاقات بين البلدين، عندما قال إن الندم سيلاحق أولئك الذين يراهنون على خسارة الصين في منافستها للولايات المتحدة الأمريكية، وهي التصريحات التي فسرها البعض بأنها تحذيرا لسيئول من الانحياز إلى الولايات المتحدة الأمريكية.