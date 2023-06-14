تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
14:03 GMT 14.06.2023
14:03 GMT 14.06.2023
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) يوجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية وقطر ومصر وألمانيا على إعلان عقد مؤتمر مانحين للسودان في الـ19 من الشهر الجاري
22:31 GMT 11.06.2023
10:35 GMT 08.06.2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: السودان يمر بتحديات وأدعو كافة الدولة لتوفير الدعم اللازم لهم
09:40 GMT 08.06.2023
09:39 GMT 08.06.2023
الإمارات تدين بشدة اقتحام سفارتي السعودية والبحرين في الخرطوم وتؤكد أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة إلى الإطار السياسي
07:22 GMT 08.06.2023
وزارة الخارجية التركية: وكيل وزارة الخارجية السودانية دفع الله الحاج علي سيزور أنقرة اليوم وغدا بصفته ممثلا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان لبحث الوضع الحالي في السودان والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
07:14 GMT 08.06.2023
07:13 GMT 08.06.2023
منظمة التعاون الإسلامي تعبر عن إدانتها الشديدة لتعرض السفارة السعودية بالخرطوم وملحقياتها وسكن الموظفين التابعين لها وممتلكاتهم للتخريب
07:01 GMT 08.06.2023
07:01 GMT 08.06.2023
الخارجية القطرية: ندين بشدة تخريب مقري سفارتي السعودية والبحرين في السودان ونشدد على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية
05:12 GMT 08.06.2023
05:08 GMT 08.06.2023
بيان خليجي أمريكي: ندعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في السودان ونؤكد على عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان
04:58 GMT 08.06.2023
04:57 GMT 08.06.2023
وزارة الخارجية السعودية تعرب عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة والملحقيات السعودية في السودان
18:44 GMT 05.06.2023
ممثل السودان بالأمم المتحدة: نرفض كل أشكال التدخل الدولي ونطالب بإدانة أممية للتمرد
18:44 GMT 05.06.2023
ممثل السودان بالأمم المتحدة: الخرطوم منفتحة على كافة المبادرات المتعلقة بالوضع الإنساني وعلينا أولا أن ننهي تمرد الدعم السريع ثم نتحدث عن عملية سياسية
18:21 GMT 05.06.2023
18:20 GMT 05.06.2023
البعثة الأممية في السودان: الوضع في الخرطوم وأمدرمان وبحري "مقلق للغاية"
18:20 GMT 05.06.2023
الأمم المتحدة تتهم طرفي النزاع في السودان بارتكاب "انتهاكات جسيمة" ضد الأطفال