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https://sputnikarabic.ae/20230614/ما-هي-أنواع-الطائرات-المسيرة؟-1078100463.html
ما هي أنواع الطائرات المسيرة؟
ما هي أنواع الطائرات المسيرة؟
تمثل الطائرات المسيرة الـ "درونز"، أحد أخطر الأسلحة الحديثة وأكثرها فتكا في الحروب، وهي عبارة عن "روبوتات" طائرة يتم التحكم فيها عن بعد، أو تعمل بصورة مستقلة... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هي أنواع الطائرات المسيرة؟

14:26 GMT 14.06.2023
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تمثل الطائرات المسيرة الـ "درونز"، أحد أخطر الأسلحة الحديثة وأكثرها فتكا في الحروب، وهي عبارة عن "روبوتات" طائرة يتم التحكم فيها عن بعد، أو تعمل بصورة مستقلة بعد تزويدها بنظام ملاحي خاص مرتبط بأنظمة الملاحة العالمية.
ما هي أنواع الطائرات المسيرة؟ - سبوتنيك عربي
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