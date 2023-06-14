https://sputnikarabic.ae/20230614/محلل-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-أوكرانيا-تخسر-10-جنود-مقابل-كل-روسي-1078109577.html
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روسي
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روسي
أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T19:03+0000
2023-06-14T19:03+0000
2023-06-14T19:03+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061216969_0:31:3078:1762_1920x0_80_0_0_f0c5d2bae9b952080acd13cabffccc4d.jpg
وقال جونسون لقناة "جادجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب": "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى حوالي ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".وبحسب الخبير، فإن محاولات القوات الأوكرانية لتحقيق اختراق على طول الخط الأمامي باءت بالفشل، بسبب نقص الدعم الجوي الذي يمكن أن يوفر الحماية لتشكيلات المشاة والدبابات.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أن "الخسائر الروسية التي لا يمكن تعويضها أقل بعشر مرات من خسائر القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح بوتين: "إذا تناولنا الخسائر التي لا يمكن تعويضها، مفهوم أن الجانب المدافع يتكبد خسائر أقل، لكن ومع ذلك، هذه النسبة هي واحد إلى عشرة في صالحنا كما هو مؤكد، لدينا خسائر أقل بـ 10 أضعاف مما هو عليه الحال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230614/برلماني-أوروبي-الهجوم-المضاد-فشل-ذريع-لزيلينسكي-1078102560.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061216969_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_61dcab906e80485b109e1cf550a64495.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روسي
تابعنا عبر
أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد، ما يشير إلى الفشل الوشيك للعملية.
وقال جونسون لقناة "جادجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب": "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى حوالي ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".
وبحسب الخبير، فإن محاولات القوات الأوكرانية لتحقيق اختراق على طول الخط الأمامي باءت بالفشل، بسبب نقص الدعم الجوي الذي يمكن أن يوفر الحماية لتشكيلات المشاة والدبابات.
بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك القوات المسلحة الأوكرانية المقدار اللازم من المدفعية الذاتية الحركة وأنظمة الدفاع الجوي لمثل هذه الهجمات.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أن "الخسائر الروسية التي لا يمكن تعويضها أقل بعشر مرات من خسائر القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح بوتين
: "إذا تناولنا الخسائر التي لا يمكن تعويضها، مفهوم أن الجانب المدافع يتكبد خسائر أقل، لكن ومع ذلك، هذه النسبة هي واحد إلى عشرة في صالحنا كما هو مؤكد، لدينا خسائر أقل بـ 10 أضعاف مما هو عليه الحال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".