https://sputnikarabic.ae/20230614/محلل-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-أوكرانيا-تخسر-10-جنود-مقابل-كل-روسي-1078109577.html

محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روسي

محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روسي

أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T19:03+0000

2023-06-14T19:03+0000

2023-06-14T19:03+0000

رصد عسكري

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال جونسون لقناة "جادجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب": "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى حوالي ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".وبحسب الخبير، فإن محاولات القوات الأوكرانية لتحقيق اختراق على طول الخط الأمامي باءت بالفشل، بسبب نقص الدعم الجوي الذي يمكن أن يوفر الحماية لتشكيلات المشاة والدبابات.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أن "الخسائر الروسية التي لا يمكن تعويضها أقل بعشر مرات من خسائر القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح بوتين: "إذا تناولنا الخسائر التي لا يمكن تعويضها، مفهوم أن الجانب المدافع يتكبد خسائر أقل، لكن ومع ذلك، هذه النسبة هي واحد إلى عشرة في صالحنا كما هو مؤكد، لدينا خسائر أقل بـ 10 أضعاف مما هو عليه الحال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا