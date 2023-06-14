عربي
https://sputnikarabic.ae/20230614/محلل-سابق-في-المخابرات-الأمريكية-أوكرانيا-تخسر-10-جنود-مقابل-كل-روسي-1078109577.html
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روسي
محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روسي
أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T19:03+0000
2023-06-14T19:03+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061216969_0:31:3078:1762_1920x0_80_0_0_f0c5d2bae9b952080acd13cabffccc4d.jpg
وقال جونسون لقناة "جادجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب": "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى حوالي ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".وبحسب الخبير، فإن محاولات القوات الأوكرانية لتحقيق اختراق على طول الخط الأمامي باءت بالفشل، بسبب نقص الدعم الجوي الذي يمكن أن يوفر الحماية لتشكيلات المشاة والدبابات.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أن "الخسائر الروسية التي لا يمكن تعويضها أقل بعشر مرات من خسائر القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح بوتين: "إذا تناولنا الخسائر التي لا يمكن تعويضها، مفهوم أن الجانب المدافع يتكبد خسائر أقل، لكن ومع ذلك، هذه النسبة هي واحد إلى عشرة في صالحنا كما هو مؤكد، لدينا خسائر أقل بـ 10 أضعاف مما هو عليه الحال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230614/برلماني-أوروبي-الهجوم-المضاد-فشل-ذريع-لزيلينسكي-1078102560.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061216969_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_61dcab906e80485b109e1cf550a64495.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا

محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روسي

19:03 GMT 14.06.2023
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-80"
دبابة تي-80 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Илья Питалев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد، ما يشير إلى الفشل الوشيك للعملية.
وقال جونسون لقناة "جادجينغ فريدوم" على منصة "يوتيوب": "تم تدمير عدد هائل من التشكيلات والمركبات الأوكرانية المدرعة، أما بالنسبة للخسائر في صفوف العسكريين، فقد وصلت الآن، وفقًا لحساباتي، إلى حوالي ثمانية أو تسعة أو عشرة لواحد (10 قتلى أوكرانيين مقابل كل قتيل من طرف روسيا)".
وبحسب الخبير، فإن محاولات القوات الأوكرانية لتحقيق اختراق على طول الخط الأمامي باءت بالفشل، بسبب نقص الدعم الجوي الذي يمكن أن يوفر الحماية لتشكيلات المشاة والدبابات.

بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك القوات المسلحة الأوكرانية المقدار اللازم من المدفعية الذاتية الحركة وأنظمة الدفاع الجوي لمثل هذه الهجمات.

مروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
برلماني أوروبي: الهجوم المضاد "فشل ذريع" لزيلينسكي
14:59 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أن "الخسائر الروسية التي لا يمكن تعويضها أقل بعشر مرات من خسائر القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضح بوتين: "إذا تناولنا الخسائر التي لا يمكن تعويضها، مفهوم أن الجانب المدافع يتكبد خسائر أقل، لكن ومع ذلك، هذه النسبة هي واحد إلى عشرة في صالحنا كما هو مؤكد، لدينا خسائر أقل بـ 10 أضعاف مما هو عليه الحال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
БТР сопровождения и тяжёлая огнемётная система ТОС-1А Солнцепек ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:11 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع14:02 GMTПоврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала