https://sputnikarabic.ae/20230614/مركز-المصالحة-الجيش-السوري-دمر-صاروخا-إسرائيليا-باستخدام-منظومة-روسية-1078110609.html
مركز المصالحة: الجيش السوري دمر صاروخا إسرائيليا باستخدام منظومة روسية
مركز المصالحة: الجيش السوري دمر صاروخا إسرائيليا باستخدام منظومة روسية
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن دمشق تصدت لضربة جوية إسرائيلية باستخدام أحد وسائط الدفاع الجوي الروسية الصنع. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T19:31+0000
2023-06-14T19:31+0000
2023-06-14T19:31+0000
روسيا
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وذكر البيان الصادر اليوم الأربعاء: "في 14 حزيران، وجهت مقاتلتان تكتيكيتان تابعتان للقوات الجوية الإسرائيلية أربع ضربات من الجو نحو أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق.وذكر مصدر عسكري في الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا في ساعات الفجر الأولى من اليوم، حيث استهدف بعض النقاط في منطقة جنوب غرب دمشق.وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وتمكنت من إسقاط بعضها، لافتا إلى أن العدوان تسبب في إصابة جندي بجروح خطيرة، في حين تم تسجيل خسائر مادية في المنطقة المستهدفة.
https://sputnikarabic.ae/20230613/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-تسمع-في-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-1078074536.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
مركز المصالحة: الجيش السوري دمر صاروخا إسرائيليا باستخدام منظومة روسية
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أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن دمشق تصدت لضربة جوية إسرائيلية باستخدام أحد وسائط الدفاع الجوي الروسية الصنع.
وذكر البيان الصادر اليوم الأربعاء: "في 14 حزيران، وجهت مقاتلتان تكتيكيتان تابعتان للقوات الجوية الإسرائيلية أربع ضربات من الجو نحو أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق".
تم التصدي لأحد الضربات الجوية الإسرائيلية من قبل قوات الدفاع الجوي السوري باستخدام منظومة "بوك إم 2 إي" الروسية الصنع، ولم يتم تسجيل أي ضحايا أو إصابات.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق.
وذكر مصدر عسكري في الوزارة لوكالة "سبوتنيك"
، أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا في ساعات الفجر الأولى من اليوم، حيث استهدف بعض النقاط في منطقة جنوب غرب دمشق.
وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وتمكنت من إسقاط بعضها، لافتا إلى أن العدوان تسبب في إصابة جندي بجروح خطيرة، في حين تم تسجيل خسائر مادية في المنطقة المستهدفة.