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https://sputnikarabic.ae/20230614/مركز-المصالحة-الجيش-السوري-دمر-صاروخا-إسرائيليا-باستخدام-منظومة-روسية-1078110609.html
مركز المصالحة: الجيش السوري دمر صاروخا إسرائيليا باستخدام منظومة روسية
مركز المصالحة: الجيش السوري دمر صاروخا إسرائيليا باستخدام منظومة روسية
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن دمشق تصدت لضربة جوية إسرائيلية باستخدام أحد وسائط الدفاع الجوي الروسية الصنع. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T19:31+0000
2023-06-14T19:31+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وذكر البيان الصادر اليوم الأربعاء: "في 14 حزيران، وجهت مقاتلتان تكتيكيتان تابعتان للقوات الجوية الإسرائيلية أربع ضربات من الجو نحو أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق.وذكر مصدر عسكري في الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا في ساعات الفجر الأولى من اليوم، حيث استهدف بعض النقاط في منطقة جنوب غرب دمشق.وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وتمكنت من إسقاط بعضها، لافتا إلى أن العدوان تسبب في إصابة جندي بجروح خطيرة، في حين تم تسجيل خسائر مادية في المنطقة المستهدفة.
https://sputnikarabic.ae/20230613/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-تسمع-في-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-1078074536.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري

مركز المصالحة: الجيش السوري دمر صاروخا إسرائيليا باستخدام منظومة روسية

19:31 GMT 14.06.2023
© Sputnik . ALEXI FELEPPOV / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات وصواريخ "أنتي 2500"
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات وصواريخ أنتي 2500 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . ALEXI FELEPPOV
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أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن دمشق تصدت لضربة جوية إسرائيلية باستخدام أحد وسائط الدفاع الجوي الروسية الصنع.
وذكر البيان الصادر اليوم الأربعاء: "في 14 حزيران، وجهت مقاتلتان تكتيكيتان تابعتان للقوات الجوية الإسرائيلية أربع ضربات من الجو نحو أهداف في محيط العاصمة السورية دمشق".

تم التصدي لأحد الضربات الجوية الإسرائيلية من قبل قوات الدفاع الجوي السوري باستخدام منظومة "بوك إم 2 إي" الروسية الصنع، ولم يتم تسجيل أي ضحايا أو إصابات.

الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات تسمع في محيط العاصمة السورية دمشق‎
أمس, 22:09 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق.
وذكر مصدر عسكري في الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا في ساعات الفجر الأولى من اليوم، حيث استهدف بعض النقاط في منطقة جنوب غرب دمشق.
وأشار المصدر إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وتمكنت من إسقاط بعضها، لافتا إلى أن العدوان تسبب في إصابة جندي بجروح خطيرة، في حين تم تسجيل خسائر مادية في المنطقة المستهدفة.
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