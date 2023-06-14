https://sputnikarabic.ae/20230614/مسابقة-القنص-الروسية-ميتكي-ستريلوك-في-القرم-1078080158.html

مسابقة القنص الروسية "ميتكي ستريلوك" في القرم

مسابقة القنص الروسية "ميتكي ستريلوك" في القرم

أقيمت في شبه جزيرة القرم الروسية مسابقة روسية في الرماية ببندقية قنص "ميتكي ستريلوك - 1600" و"ميتكي ستريلوك - 3200". شارك فيها 30 فريقًا من مناطق مختلفة من... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T10:37+0000

2023-06-14T10:37+0000

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المسابقة الرياضية "ميتكي ستريلوك 1600/3200" (القناص الماهر أو الدقيق) هي مسابقة رياضية لعموم روسيا، يشارك فيها مواطنو روسيا الاتحادية الذين يمتلكون سلاحًا بشكل قانوني. وتكون مسافة إطلاق النار من 1 إلى 3.2 كيلومترات.وقال ليونيد ليوبينيتسكي، رئيس اتحاد الرماية العملي، للصحفيين، إن "كل مجموعة تتكون من القناص ومعدّل التصويب".في بداية الأمر، تم توجيه تعليمات للصحفيين: بما أن 70% من المشاركين هم من العسكريين، والباقي يمكن أن يصبحوا كذلك في أي لحظة، فلا يمكن تصوير وجوههم. كما يُحظر أيضًا استخدام الألقاب وأرقام البنادق وأي معدات أخرى.في هذه الرياضة، يتم إطلاق النار من بنادق قنص من عيار متوسط ​​وكبير مع إعادة تحميل بمسامير أو يدوي، كما أفاده ليونيد ليوبينيتسكي. في اليوم الأول، تنافست الفرق في إطلاق النار على مسافة تصل إلى 1600 متر: تم تحديد الهدف الأول على مسافة كيلومتر، كل منها بعد ذلك بمسافة مئة متر. يجوز الانتقال إلى الهدف التالي فقط بعد إصابة الهدف الذي يسبقه. تتم مراقبة الرماية من قبل ثلاثة حكام في وقت واحد: اثنان في مركز القيادة وثالث في ميدان الرماية.وأشار ليوبينيتسكي إلى أن هذا النظام يتيح اتخاذ القرار الصحيح في الحالات المثيرة للجدل. يتم احتساب إصابة الهدف عندما يتم تأكيدها من قبل كل من الحكم الرئيسي من مركز القيادة والحكم على أرض الميدان. وبعد ذلك، يصدر صوت البوق - وتكون هذه إشارة للفريق أنه بإمكانه الانتقال إلى الهدف التالي. أما إذا لم يصب القناص الهدف ضمن العدد المحدد من التسديدات، فإن الفريق يخرج من المسابقة. يوجد لدى الرياضيين محاولتان فقط لإكمال المسافة بأكملها.وفي اليوم الثاني من المسابقة، يتنافس المشاركون في الرماية من مسافة تصل إلى 3200 متر. بدأت عند مسافة 1400 متر، وتم تحديد كل هدف لاحق على مسافة بمقدار 300 متر. شارك 11 فريقًا في هذه المسافة: حيث تطلب منهم إصابه الهدف من هذه المسافة بمعدات أخرى مختلفة وذات مستوى أعلى من المهارة (مقارنة بالمسافة الأولى 1600 متر).

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