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https://sputnikarabic.ae/20230614/مستشار-مرشح-رئاسي-أمريكي-الولايات-المتحدة-قد-تجبر-أوكرانيا-على-الاستسلام-1078112023.html
مستشار مرشح رئاسي أمريكي: الولايات المتحدة قد تجبر أوكرانيا على الاستسلام
مستشار مرشح رئاسي أمريكي: الولايات المتحدة قد تجبر أوكرانيا على الاستسلام
صرح ديفيد باين، مستشار المرشح الرئاسي الأمريكي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فيفيك راماسوامي، أن الولايات المتحدة إن أرادت قد تجبر أوكرانيا على... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T20:51+0000
2023-06-14T20:51+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال باين، في مقابلة مع صحيفة "مايل بولسكا" البولندية، اليوم الأربعاء: "على الولايات المتحدة أن تطلب من أوكرانيا قبول الخطة وبدء تنفيذها، كما كنا سنتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف".وأضاف باين أن "أوكرانيا يجب أن توافق على الاعتراف بالحدود الحالية، حيث ستبقى 82% فقط من الأراضي الأصلية تحت سيطرة كييف".وخلص باين إلى أن "روسيا ليس لديها خطط هجومية عدوانية فيما يتعلق ببقية أوروبا، وأن الأزمة في أوكرانيا أثارتها الكتلة العسكرية نفسها (الناتو)".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار مرشح رئاسي أمريكي: الولايات المتحدة قد تجبر أوكرانيا على الاستسلام

20:51 GMT 14.06.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoffزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
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صرح ديفيد باين، مستشار المرشح الرئاسي الأمريكي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، فيفيك راماسوامي، أن الولايات المتحدة إن أرادت قد تجبر أوكرانيا على الدخول في محادثات سلام بشروطها الخاصة.
وقال باين، في مقابلة مع صحيفة "مايل بولسكا" البولندية، اليوم الأربعاء: "على الولايات المتحدة أن تطلب من أوكرانيا قبول الخطة وبدء تنفيذها، كما كنا سنتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف".

وفقًا للسياسي، بدون الدعم العسكري وخاصة الدعم المالي، لما كان زيلينسكي قادرًا على مواصلة الصراع في الوقت نفسه.

وأضاف باين أن "أوكرانيا يجب أن توافق على الاعتراف بالحدود الحالية، حيث ستبقى 82% فقط من الأراضي الأصلية تحت سيطرة كييف".
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باين واثق من أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس لديهما سبب لمواصلة عداوتهما مع موسكو.

وخلص باين إلى أن "روسيا ليس لديها خطط هجومية عدوانية فيما يتعلق ببقية أوروبا، وأن الأزمة في أوكرانيا أثارتها الكتلة العسكرية نفسها (الناتو)".
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