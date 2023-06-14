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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/مسيرة-روسية-معززة-بالواقع-الافتراضي-تضرب-مواقع-القوات-الأوكرانية-فيديو-1078082161.html
مسيرة روسية معززة بالواقع الافتراضي تضرب مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
مسيرة روسية معززة بالواقع الافتراضي تضرب مواقع القوات الأوكرانية... فيديو
ضربت القوات الروسية بطائرات مسيّرة، الخنادق والمخابئ في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T08:04+0000
2023-06-14T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم عرض لقطات ضرب تحصينات العدو على قناة "تلغرام" الرسمية للقوات الشعبية لدونيتسك.يُظهر الفيديو الضربات التي يقوم بها مشغلو الطائرات المسيرة من اللواء 110 من فيلق جيش دونيتسك الأول بطائرات مسيرة معززة بالواقع الافتراضي FPV. فاجأت عدة طائرات مسيرة المسلحين الأوكرانيين في مواقعهم.التقطت طائرات مسيرة فيديو لإطلاق النار على المسلحين، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في وقت سابق، نجحت طائرات مسيرة هجومية روسية في تدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه. أهداف "لانتسيت" والطائرات المسيرة الأخرى هي ناقلات الجند المدرعة، التي أرسلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية.
https://sputnikarabic.ae/20230614/الجيش-الروسي-ينتقم-من-المسلحين-الأوكرانيين-الذين-قصفوا-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1078077792.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مسيرة روسية معززة بالواقع الافتراضي تضرب مواقع القوات الأوكرانية... فيديو

08:04 GMT 14.06.2023
© Sputnik . Александр Кондратюк / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Александр Кондратюк
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ضربت القوات الروسية بطائرات مسيّرة، الخنادق والمخابئ في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا.
تم عرض لقطات ضرب تحصينات العدو على قناة "تلغرام" الرسمية للقوات الشعبية لدونيتسك.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي ينتقم من المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود... فيديو
05:42 GMT
يُظهر الفيديو الضربات التي يقوم بها مشغلو الطائرات المسيرة من اللواء 110 من فيلق جيش دونيتسك الأول بطائرات مسيرة معززة بالواقع الافتراضي FPV. فاجأت عدة طائرات مسيرة المسلحين الأوكرانيين في مواقعهم.
التقطت طائرات مسيرة فيديو لإطلاق النار على المسلحين، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في وقت سابق، نجحت طائرات مسيرة هجومية روسية في تدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه. أهداف "لانتسيت" والطائرات المسيرة الأخرى هي ناقلات الجند المدرعة، التي أرسلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية.
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БТР сопровождения и тяжёлая огнемётная система ТОС-1А Солнцепек ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:32 GMTПоврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
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