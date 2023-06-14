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https://sputnikarabic.ae/20230614/مشهد-استثنائي-ظهور-30-حوتا-قاتلا-قبالة-ساحل-كاليفورنيا-1078111646.html
مشهد استثنائي... ظهور 30 حوتا قاتلا قبالة ساحل كاليفورنيا
مشهد استثنائي... ظهور 30 حوتا قاتلا قبالة ساحل كاليفورنيا
شوهد نحو 30 حوتا قاتلا في خليج مونتيري، قبالة ساحل كاليفورنيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مشهد استثنائي. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T20:31+0000
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ولم يجد رئيس مشروع الحيتان القاتلة غير الربحي في كاليفورنيا، تفسيرا واضحا لسبب تجمع تلك الحيتان، لكنه اعتبر الأمر "استثنائيا".وازدادت رؤية الحيتان في الأسابيع الأخيرة، حيث جرى الإبلاغ عن بعضها كل يوم تقريبًا، خلال الأسبوع الماضي، في هذه المنطقة.
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نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

مشهد استثنائي... ظهور 30 حوتا قاتلا قبالة ساحل كاليفورنيا

20:31 GMT 14.06.2023
© AFP 2023 / VALERY HACHEحيتان قاتلة
حيتان قاتلة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / VALERY HACHE
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شوهد نحو 30 حوتا قاتلا في خليج مونتيري، قبالة ساحل كاليفورنيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مشهد استثنائي.
ولم يجد رئيس مشروع الحيتان القاتلة غير الربحي في كاليفورنيا، تفسيرا واضحا لسبب تجمع تلك الحيتان، لكنه اعتبر الأمر "استثنائيا".
وازدادت رؤية الحيتان في الأسابيع الأخيرة، حيث جرى الإبلاغ عن بعضها كل يوم تقريبًا، خلال الأسبوع الماضي، في هذه المنطقة.
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