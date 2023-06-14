https://sputnikarabic.ae/20230614/مشهد-استثنائي-ظهور-30-حوتا-قاتلا-قبالة-ساحل-كاليفورنيا-1078111646.html
مشهد استثنائي... ظهور 30 حوتا قاتلا قبالة ساحل كاليفورنيا
مشهد استثنائي... ظهور 30 حوتا قاتلا قبالة ساحل كاليفورنيا
شوهد نحو 30 حوتا قاتلا في خليج مونتيري، قبالة ساحل كاليفورنيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مشهد استثنائي. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T20:31+0000
2023-06-14T20:31+0000
2023-06-14T20:31+0000
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ولم يجد رئيس مشروع الحيتان القاتلة غير الربحي في كاليفورنيا، تفسيرا واضحا لسبب تجمع تلك الحيتان، لكنه اعتبر الأمر "استثنائيا".وازدادت رؤية الحيتان في الأسابيع الأخيرة، حيث جرى الإبلاغ عن بعضها كل يوم تقريبًا، خلال الأسبوع الماضي، في هذه المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
مشهد استثنائي... ظهور 30 حوتا قاتلا قبالة ساحل كاليفورنيا
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شوهد نحو 30 حوتا قاتلا في خليج مونتيري، قبالة ساحل كاليفورنيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مشهد استثنائي.
ولم يجد رئيس مشروع الحيتان القاتلة غير الربحي في كاليفورنيا، تفسيرا واضحا لسبب تجمع تلك الحيتان، لكنه اعتبر الأمر "استثنائيا".
وازدادت رؤية الحيتان في الأسابيع الأخيرة، حيث جرى الإبلاغ عن بعضها كل يوم تقريبًا، خلال الأسبوع الماضي، في هذه المنطقة.