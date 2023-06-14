https://sputnikarabic.ae/20230614/نائب-لبناني-المشهد-السياسي-أصبح-أوضح-ولا-خيار-إلا-بالتفاهم-والحوار-لانتخاب-رئيس--1078087465.html
نائب لبناني: المشهد السياسي أصبح أوضح ولا خيار إلا بالتفاهم والحوار لانتخاب رئيس
نائب لبناني: المشهد السياسي أصبح أوضح ولا خيار إلا بالتفاهم والحوار لانتخاب رئيس
شدد النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسين جشي، على أن المطلوب للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية هو الحوار والتفاهم. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T10:45+0000
2023-06-14T10:45+0000
2023-06-14T10:45+0000
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وعلق جشي على فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية قائلًا إن "موقفنا بالأصل واضح وقبل أن نعلن عن دعمنا لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ترشيحه، بالأصل نحن نفهم واقع مجلس النواب الذي لا يسمح لفريق بأن يأتي برئيس جمهورية بمفرده".ولفت جشي إلى أن "الأمور لا تزال في مكانها، وللأسف يحاولون إما التذاكي أو التشاطر أو حرق أسماء وهذا أمر مؤسف"، مشددًا على أنه "لا خيار إلا بالحوار والتفاهم، هذا البلد بلد الجميع وعلينا الحوار والتفاهم ولا يوجد خيار ثان".ورأى جشي أنه "حسب الظاهر هناك لا مبالاة خارجية، والأزمة قسم كبير منها داخلي، ولذلك يجب الالتفات إلى بعض والتفاهم"، مؤكدًا أن "الحوار هو المطلوب لنتفاهم نحن وشركاؤنا لأن الوطن للجميع".وحول إمكانية أن تؤسس هذه الجلسة لتوافق على اسم مرشح ثالث، قال جشي: "نحن طالما نطرح الحوار فنحن منفتحين على كل شيء، ومنفتحين للتفاهم مع شركائنا".
https://sputnikarabic.ae/20230614/البرلمان-اللبناني-يخفق-للمرة-الثانية-عشرة-في-انتخاب-رئيس-للجمهورية-1078083680.html
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حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
نائب لبناني: المشهد السياسي أصبح أوضح ولا خيار إلا بالتفاهم والحوار لانتخاب رئيس
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شدد النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، حسين جشي، على أن المطلوب للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية هو الحوار والتفاهم.
وعلق جشي على فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية قائلًا إن "موقفنا بالأصل واضح وقبل أن نعلن عن دعمنا لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ترشيحه، بالأصل نحن نفهم واقع مجلس النواب الذي لا يسمح لفريق بأن يأتي برئيس جمهورية بمفرده".
وأضاف أنه "بالأصل دعونا للحوار واقترعنا بورقة بيضاء من باب إعطاء فرصة للحوار، ولكن أصروا وتقاطعوا على مرشح من أجل إسقاط موضوع ترشيح سليمان فرنجية".
ولفت جشي إلى أن "الأمور لا تزال في مكانها، وللأسف يحاولون إما التذاكي أو التشاطر أو حرق أسماء وهذا أمر مؤسف"، مشددًا على أنه "لا خيار إلا بالحوار والتفاهم، هذا البلد بلد الجميع وعلينا الحوار والتفاهم ولا يوجد خيار ثان".
كما اعتبر النائب اللبناني أن "المشهد السياسي أصبح أوضح بعد الجلسة أن لا خيار إلا بالتفاهم وأن نتفهم ظروف وهواجس بعضنا ونصل إلى نتيجة لإنقاذ البلد، وهذا يؤكد الذي طرحناه منذ البداية أن لا خيار إلا بالتفاهم".
ورأى جشي أنه "حسب الظاهر هناك لا مبالاة خارجية، والأزمة قسم كبير منها داخلي، ولذلك يجب الالتفات إلى بعض والتفاهم"، مؤكدًا أن "الحوار هو المطلوب لنتفاهم نحن وشركاؤنا لأن الوطن للجميع".
وحول إمكانية أن تؤسس هذه الجلسة لتوافق على اسم مرشح ثالث، قال جشي: "نحن طالما نطرح الحوار فنحن منفتحين على كل شيء، ومنفتحين للتفاهم مع شركائنا".