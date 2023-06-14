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إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/وسائل-إعلام-أوكرانية-سماع-دوي-انفجارات-في-أوديسا-1078075662.html
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا في أوكرانيا. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T00:36+0000
2023-06-14T00:42+0000
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ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان"، تم الإبلاغ عن انفجارات قوية في أوديسا، ونصح رئيس الإدارة العسكرية المحلية في أوديسا، سيرجي براتشوك، السكان بالابتعاد إلى الملاجئ.وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في خاركيف ومدينة زابوروجيه التي تخضع لسيطرة كييف في جنوب شرق أوكرانيا.منذ 10 أكتوبر، يقوم الجيش الروسي بشن هجمات على الصناعات الدفاعية والهياكل العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن هذه الهجمات تأتي ردًا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات القصف الجوي في مناطق مختلفة في أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078075511.html
https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية-1078074395.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا

00:36 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 00:42 GMT 14.06.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا في أوكرانيا.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان"، تم الإبلاغ عن انفجارات قوية في أوديسا، ونصح رئيس الإدارة العسكرية المحلية في أوديسا، سيرجي براتشوك، السكان بالابتعاد إلى الملاجئ.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي
00:27 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في خاركيف ومدينة زابوروجيه التي تخضع لسيطرة كييف في جنوب شرق أوكرانيا.
منذ 10 أكتوبر، يقوم الجيش الروسي بشن هجمات على الصناعات الدفاعية والهياكل العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن هذه الهجمات تأتي ردًا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات القصف الجوي في مناطق مختلفة في أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
أمس, 21:56 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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