https://sputnikarabic.ae/20230614/وسائل-إعلام-أوكرانية-سماع-دوي-انفجارات-في-أوديسا-1078075662.html
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا في أوكرانيا. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T00:36+0000
2023-06-14T00:36+0000
2023-06-14T00:42+0000
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ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان"، تم الإبلاغ عن انفجارات قوية في أوديسا، ونصح رئيس الإدارة العسكرية المحلية في أوديسا، سيرجي براتشوك، السكان بالابتعاد إلى الملاجئ.وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في خاركيف ومدينة زابوروجيه التي تخضع لسيطرة كييف في جنوب شرق أوكرانيا.منذ 10 أكتوبر، يقوم الجيش الروسي بشن هجمات على الصناعات الدفاعية والهياكل العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن هذه الهجمات تأتي ردًا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات القصف الجوي في مناطق مختلفة في أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078075511.html
https://sputnikarabic.ae/20230613/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية-1078074395.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا
00:36 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 00:42 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا في أوكرانيا.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان"، تم الإبلاغ عن انفجارات قوية في أوديسا، ونصح رئيس الإدارة العسكرية المحلية في أوديسا، سيرجي براتشوك، السكان بالابتعاد إلى الملاجئ.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في خاركيف ومدينة زابوروجيه التي تخضع لسيطرة كييف في جنوب شرق أوكرانيا.
منذ 10 أكتوبر، يقوم الجيش الروسي بشن هجمات على الصناعات الدفاعية والهياكل العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن هذه الهجمات تأتي ردًا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات القصف الجوي في مناطق مختلفة في أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.