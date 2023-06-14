https://sputnikarabic.ae/20230614/-شويغو-يتفد-منشأة-جديدة-لنظام-التحكم-في-الفضاء-الخارجي-فيديو-1078096452.html
شويغو يتفد منشأة جديدة لنظام التحكم في الفضاء الخارجي... فيديو
شويغو يتفد منشأة جديدة لنظام التحكم في الفضاء الخارجي... فيديو
فحص وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في المنطقة العسكرية الغربية كيفية تنظيم أطقم محطة رادار الكشف عن الأجسام الفضائية الصغيرة، للمهام القتالية، حسبما ذكرت... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T13:17+0000
2023-06-14T13:17+0000
2023-06-14T13:17+0000
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في البيان أن "وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، فحص المهام القتالية في منشأة جديدة لنظام التحكم في الفضاء الخارجي في إطار رحلة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية".وأوضحت الوزارة أن شويغو قام بفحص كيفية تنظيم المهمة القتالية من قبل أطقم محطة رادار متخصصة لكشف الأجسام الفضائية الصغيرة.وأبلغ قائد القوات الفضائية - نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، العقيد ألكسندر غولوفكو، في تقرير لوزير الدفاع الروسي، أن محطة الرادار الجديدة جعلت من الممكن مضاعفة عدد الأجسام الفضائية الصغيرة، التي يمكن مرافقتها، أربع مرات.وأشار غولوفكو إلى أنه "مع بدء تشغيل المحطة الجديدة، زاد عدد المركبات الفضائية الصغيرة التي يمكن مرافقتها بمقدار 4 مرات، وانخفض الحد الأدنى لحجم الجسم الفضائي المرافق إلى 10 سنتيمترات، وانخفض الوقت اللازم لاكتشاف الأجسام الفضائية الصغيرة بعد الإطلاق بمقدار مرتين".وتم إخطار شويغو بأنه ستتم زيادة المساحة الخاضعة للرقابة في الفضاء القريب من الأرض بحلول عام 2027.وشدد بافيل سوزينوف، المصمم العام - نائب المدير العام لشركة "ألماز أنتي" للدفاع الفضائي، على أنه لا يوجد اليوم نظير عالمي وروسي لمحطة رادار متخصصة لرصد الأجسام الفضائية الصغيرة الحجم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
شويغو يتفد منشأة جديدة لنظام التحكم في الفضاء الخارجي... فيديو
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فحص وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في المنطقة العسكرية الغربية كيفية تنظيم أطقم محطة رادار الكشف عن الأجسام الفضائية الصغيرة، للمهام القتالية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان أن "وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، فحص المهام القتالية في منشأة جديدة لنظام التحكم في الفضاء الخارجي في إطار رحلة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الغربية".
وأوضحت الوزارة أن شويغو قام بفحص كيفية تنظيم المهمة القتالية من قبل أطقم محطة رادار متخصصة لكشف الأجسام الفضائية الصغيرة.
وأبلغ قائد القوات الفضائية - نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، العقيد ألكسندر غولوفكو، في تقرير لوزير الدفاع الروسي، أن محطة الرادار الجديدة جعلت من الممكن مضاعفة عدد الأجسام الفضائية الصغيرة، التي يمكن مرافقتها، أربع مرات.
وأشار غولوفكو إلى أنه "مع بدء تشغيل المحطة الجديدة، زاد عدد المركبات الفضائية الصغيرة التي يمكن مرافقتها بمقدار 4 مرات، وانخفض الحد الأدنى لحجم الجسم الفضائي المرافق إلى 10 سنتيمترات، وانخفض الوقت اللازم لاكتشاف الأجسام الفضائية الصغيرة بعد الإطلاق بمقدار مرتين".
وتم إخطار شويغو بأنه ستتم زيادة المساحة الخاضعة للرقابة في الفضاء القريب من الأرض بحلول عام 2027.
وشدد بافيل سوزينوف، المصمم العام - نائب المدير العام لشركة "ألماز أنتي" للدفاع الفضائي، على أنه لا يوجد اليوم نظير عالمي وروسي لمحطة رادار متخصصة لرصد الأجسام الفضائية الصغيرة الحجم.