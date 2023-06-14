https://sputnikarabic.ae/20230614/--تبون-الشركات-الروسية-تستطع-الاعتماد-على-الدعم-الجزائري-1078085110.html
تبون: الشركات الروسية تستطيع الاعتماد على الدعم الجزائري
تبون: الشركات الروسية تستطيع الاعتماد على الدعم الجزائري
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الشركات الروسية يمكنها الاعتماد على دعم الجزائر. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T09:43+0000
2023-06-14T09:43+0000
2023-06-14T09:52+0000
العالم العربي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_542dcc2afc548920ddb1a1a4ac222c46.jpg
وقال عبد المجيد تبون في منتدى أعمال روسي جزائري، اليوم الأربعاء: "نحن نناشد الشركات الروسية، سواء كانت خاصة أو مملوكة للدولة، يمكنها الاعتماد على دعم الجزائر".وترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وفد بلاده في منتدى الأعمال الروسي الجزائري، تحت عنوان: "فرص وآفاق التعاون والتنمية بين روسيا والجزائر".وقال الرئيس الجزائري، متحدثًا خلال فعاليات المنتدى: "إن هذا الملتقى فرصة ثمينة للإطلاع على الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في البلدين، فالجزائر التي انطلقت في برنامج إنعاش اقتصادي متعدد الأبعاد وجعلت من السنة 2022 2023 سنة الإنعاش الاقتصادي، أدرجت في أولوياتها مراجعة المنظومة القانونية المؤثرة بالاستثمار هدفت بها إلى توفير أعمال ملائمة، حيث تم إصدار القانون الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتسريع مفهوم المقاولات وإنشاء المؤسسة الصغيرة والناشئة وتكريس التوجه نحو التحول التكنولوجي والمكننة والاقتصاد المعرفي".كما دعا الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها على هامش منتدى رجال الأعمال لروسيا والجزائر في موسكو، لفتح بنوك روسية في الجزائر، وأكد على تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثمار في الجزائر.ويزور عبد المجيد تبون روسيا، في الفترة من 14 إلى 16 يونيو/حزيران.هناك 14 اتفاقية حكومية دولية ونحو 30 بروتوكولًا ومذكرة وبرنامج تعاون بين روسيا والجزائر. ويستمر الحوار السياسي رفيع المستوى بين الدولتين بشكل منتظم.
https://sputnikarabic.ae/20230614/صحيفة-جزائرية-تكشف-أهداف-زيارة-تبون-إلى-روسيا-1078083273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071512864_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7672b324dc49ecc7a3c0c3c3b87c528d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا
تبون: الشركات الروسية تستطيع الاعتماد على الدعم الجزائري
09:43 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الشركات الروسية يمكنها الاعتماد على دعم الجزائر.
وقال عبد المجيد تبون في منتدى أعمال روسي جزائري، اليوم الأربعاء: "نحن نناشد الشركات الروسية، سواء كانت خاصة أو مملوكة للدولة، يمكنها الاعتماد على دعم الجزائر".
وترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وفد بلاده في منتدى الأعمال الروسي الجزائري، تحت عنوان: "فرص وآفاق التعاون والتنمية بين روسيا والجزائر".
وقال الرئيس الجزائري، متحدثًا خلال فعاليات المنتدى: "إن هذا الملتقى فرصة ثمينة للإطلاع على الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في البلدين، فالجزائر التي انطلقت في برنامج إنعاش اقتصادي متعدد الأبعاد وجعلت من السنة 2022 2023 سنة الإنعاش الاقتصادي، أدرجت في أولوياتها مراجعة المنظومة القانونية المؤثرة بالاستثمار هدفت بها إلى توفير أعمال ملائمة، حيث تم إصدار القانون الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتسريع مفهوم المقاولات وإنشاء المؤسسة الصغيرة والناشئة وتكريس التوجه نحو التحول التكنولوجي والمكننة والاقتصاد المعرفي".
كما دعا الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها على هامش منتدى رجال الأعمال لروسيا والجزائر في موسكو، لفتح بنوك روسية في الجزائر، وأكد على تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثمار في الجزائر.
ويزور عبد المجيد تبون روسيا، في الفترة من 14 إلى 16 يونيو/حزيران.
هناك 14 اتفاقية حكومية دولية ونحو 30 بروتوكولًا ومذكرة وبرنامج تعاون بين روسيا والجزائر. ويستمر الحوار السياسي رفيع المستوى بين الدولتين بشكل منتظم.