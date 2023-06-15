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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/أمريكا-وبريطانيا-وهولندا-والدنمارك-تعلن-إرسال-أنظمة-دفاع-جوي-لأوكرانيا-1078149821.html
أمريكا وبريطانيا وهولندا والدنمارك تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا
أمريكا وبريطانيا وهولندا والدنمارك تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا
أعلنت أمريكا والدنمارك وهولندا وبريطانيا، اليوم الخميس، عن مبادرة مشتركة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T14:37+0000
2023-06-15T14:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان مشترك للدول الأربع، نشرته وزارة الدفاع البريطانية: "المبادرة تتضمن تزويد مئات من صواريخ الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى والأنظمة المرتبطة بها إلى أوكرانيا لحماية بنيتها التحتية الحيوية ولضمان نجاح عمليات الهجوم المضاد في الأشهر المقبلة".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة ‏‏2.1 مليار دولار، تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات مسيرة.‏وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230615/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مواقع-إنتاج-الطائرات-دون-طيار--عاجل-1078138047.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

أمريكا وبريطانيا وهولندا والدنمارك تعلن إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

14:37 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت أمريكا والدنمارك وهولندا وبريطانيا، اليوم الخميس، عن مبادرة مشتركة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى.
وجاء في بيان مشترك للدول الأربع، نشرته وزارة الدفاع البريطانية: "المبادرة تتضمن تزويد مئات من صواريخ الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى والأنظمة المرتبطة بها إلى أوكرانيا لحماية بنيتها التحتية الحيوية ولضمان نجاح عمليات الهجوم المضاد في الأشهر المقبلة".

وأضاف البيان: "عملية تسليم الأنظمة والصواريخ بدأت بالفعل وسوف تكتمل في غضون عدة أسابيع".

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير مواقع إنتاج الطائرات دون طيار
11:22 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة ‏‏2.1 مليار دولار، تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات مسيرة.‏
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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