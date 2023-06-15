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https://sputnikarabic.ae/20230615/أمريكا-وكوريا-الجنوبية-واليابان-تدين-إطلاق-كوريا-الشمالية-الصواريخ-الباليستية-1078155191.html
أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية
أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية
أدانت أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، اليوم الخميس، أحدث تجربة أجرتها كوريا الشمالية، والتي أطلقت خلالها صاروخين باليستيين، معتبرة أن هذه التجربة تنتهك قرارات... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T16:23+0000
2023-06-15T16:23+0000
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وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك: "تدين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عمليات الإطلاق الصاروخية التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية اليوم"، وفقا لبيان رسمي من البيت الأبيض.وأضاف البيان: "تشكل عمليات الإطلاق هذه انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن، وتعكس التهديد الذي تشكله برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، على المنطقة والسلام والأمن الدوليين".وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، باتجاه البحر الشرقي.وأفادت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، بأنها رصدت عمليات الإطلاق بين الساعة 10:25 و10:37 صباحا بتوقيت غرينتش، من منطقة سونان باتجاه بحر اليابان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأضافت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في رسالة نصية بعثت إلى الصحفيين: "بينما عززت قواتنا من المراقبة واليقظة ضد الاستفزازات الإضافية، فإن جيشنا يحافظ على وضع الاستعداد بالتعاون الوثيق مع أمريكا".وكانت هيئة الأركان الكورية الجنوبية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، وذكرت هيئة البث اليابانية "إن إتش كيه"، نقلا عن مصادر، أن الصاروخ سقط في المياه الاقتصادية الخالصة اليابانية.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022، وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها، الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230615/سيئول-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-قصيري-المدى-باتجاه-بحر-اليابان-1078141082.html
https://sputnikarabic.ae/20230615/رئيس-كوريا-الجنوبية-القوة-الساحقة-ستجلب-السلام-الحقيقي-1078115736.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, العالم

أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية

16:23 GMT 15.06.2023
© AFP 2023 / ED JONES / صواريخ كوريا الشمالية البالستية
صواريخ كوريا الشمالية البالستية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
صواريخ كوريا الشمالية البالستية
© AFP 2023 / ED JONES /
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أدانت أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، اليوم الخميس، أحدث تجربة أجرتها كوريا الشمالية، والتي أطلقت خلالها صاروخين باليستيين، معتبرة أن هذه التجربة تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك: "تدين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عمليات الإطلاق الصاروخية التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية اليوم"، وفقا لبيان رسمي من البيت الأبيض.
وأضاف البيان: "تشكل عمليات الإطلاق هذه انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن، وتعكس التهديد الذي تشكله برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، على المنطقة والسلام والأمن الدوليين".
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، باتجاه البحر الشرقي.
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وأفادت هيئة الأركان المشتركة في سيئول، بأنها رصدت عمليات الإطلاق بين الساعة 10:25 و10:37 صباحا بتوقيت غرينتش، من منطقة سونان باتجاه بحر اليابان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وأضافت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في رسالة نصية بعثت إلى الصحفيين: "بينما عززت قواتنا من المراقبة واليقظة ضد الاستفزازات الإضافية، فإن جيشنا يحافظ على وضع الاستعداد بالتعاون الوثيق مع أمريكا".
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رئيس كوريا الجنوبية: "القوة الساحقة" ستجلب السلام الحقيقي
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وكانت هيئة الأركان الكورية الجنوبية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، وذكرت هيئة البث اليابانية "إن إتش كيه"، نقلا عن مصادر، أن الصاروخ سقط في المياه الاقتصادية الخالصة اليابانية.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022، وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها، الولايات المتحدة واليابان.
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