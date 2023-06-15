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https://sputnikarabic.ae/20230615/إسبانيا-تقاطع-اجتماعا-للناتو--1078144547.html
إسبانيا تقاطع اجتماعا للناتو
إسبانيا تقاطع اجتماعا للناتو
قاطعت إسبانيا، اليوم الخميس، اجتماعا لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، احتجاجًا على عدم إدراج شركاتها في خطط الحلف للصناعات الدفاعية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T13:27+0000
2023-06-15T13:27+0000
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ولم تحضر وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز الجلسة الصباحية لاجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، بشأن صناعة الدفاع في أوروبا وأمريكا الشمالية.وقال مسؤولون حكوميون إسبانيون لوسائل إعلام محلية إنهم يرفضون عدم إدراج الشركات الإسبانية في خطط الحلف الدفاعية.وأضافوا أن موقف الحكومة لن يتغير حتى يتم إدراج تلك الشركات في خطط الناتو.وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسبانية، طلبت عدم ذكر اسمها، إن الناتو بدأ بداية سيئة وبعيدًا عن الشمول والشفافية.فيما قالت مصادر في الناتو إنها ليست صدمة "خطيرة" أو "لا يمكن إصلاحها"، ولكنها اعترفت بغضب الحكومة الإسبانية، التي أصبحت "غير سعيدة للغاية"، بسبب حقيقة أن الشركات الرئيسية الإسبانية قد تم استبعادها من تلك القائمة ولعدم وجود رد فعل من الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.وقال مقربون من ستولتنبرغ، إن اجتماع اليوم الخميس هو الأول فقط من بين سلسلة اجتماعات للصناعات الدفاعية، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج على وجه التحديد بسبب المطالب الناتجة عن الصراع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230614/ستولتنبرغ-يعتبر-أنه-لا-مفر-من-وقوع-خسائر-في-المعدات-الغربية-في-أوكرانيا-1078104588.html
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الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إسبانيا تقاطع اجتماعا للناتو

13:27 GMT 15.06.2023
© AFP 2023 / John Thys / وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز في بروكسل، إسبانيا 21 أكتوبر/ تشرين الثاني 2018
وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز في بروكسل، إسبانيا 21 أكتوبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / John Thys /
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قاطعت إسبانيا، اليوم الخميس، اجتماعا لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، احتجاجًا على عدم إدراج شركاتها في خطط الحلف للصناعات الدفاعية.
ولم تحضر وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز الجلسة الصباحية لاجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، بشأن صناعة الدفاع في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وقال مسؤولون حكوميون إسبانيون لوسائل إعلام محلية إنهم يرفضون عدم إدراج الشركات الإسبانية في خطط الحلف الدفاعية.
وأضافوا أن موقف الحكومة لن يتغير حتى يتم إدراج تلك الشركات في خطط الناتو.
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بلجيكا 24 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
ستولتنبرغ يعتبر أنه "لا مفر" من وقوع خسائر في المعدات الغربية في أوكرانيا
أمس, 15:53 GMT
وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسبانية، طلبت عدم ذكر اسمها، إن الناتو بدأ بداية سيئة وبعيدًا عن الشمول والشفافية.
فيما قالت مصادر في الناتو إنها ليست صدمة "خطيرة" أو "لا يمكن إصلاحها"، ولكنها اعترفت بغضب الحكومة الإسبانية، التي أصبحت "غير سعيدة للغاية"، بسبب حقيقة أن الشركات الرئيسية الإسبانية قد تم استبعادها من تلك القائمة ولعدم وجود رد فعل من الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.
وقال مقربون من ستولتنبرغ، إن اجتماع اليوم الخميس هو الأول فقط من بين سلسلة اجتماعات للصناعات الدفاعية، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج على وجه التحديد بسبب المطالب الناتجة عن الصراع في أوكرانيا.
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