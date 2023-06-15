https://sputnikarabic.ae/20230615/إسبانيا-تقاطع-اجتماعا-للناتو--1078144547.html

إسبانيا تقاطع اجتماعا للناتو

إسبانيا تقاطع اجتماعا للناتو

قاطعت إسبانيا، اليوم الخميس، اجتماعا لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، احتجاجًا على عدم إدراج شركاتها في خطط الحلف للصناعات الدفاعية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T13:27+0000

2023-06-15T13:27+0000

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ولم تحضر وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز الجلسة الصباحية لاجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، بشأن صناعة الدفاع في أوروبا وأمريكا الشمالية.وقال مسؤولون حكوميون إسبانيون لوسائل إعلام محلية إنهم يرفضون عدم إدراج الشركات الإسبانية في خطط الحلف الدفاعية.وأضافوا أن موقف الحكومة لن يتغير حتى يتم إدراج تلك الشركات في خطط الناتو.وقالت مصادر في وزارة الدفاع الإسبانية، طلبت عدم ذكر اسمها، إن الناتو بدأ بداية سيئة وبعيدًا عن الشمول والشفافية.فيما قالت مصادر في الناتو إنها ليست صدمة "خطيرة" أو "لا يمكن إصلاحها"، ولكنها اعترفت بغضب الحكومة الإسبانية، التي أصبحت "غير سعيدة للغاية"، بسبب حقيقة أن الشركات الرئيسية الإسبانية قد تم استبعادها من تلك القائمة ولعدم وجود رد فعل من الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.وقال مقربون من ستولتنبرغ، إن اجتماع اليوم الخميس هو الأول فقط من بين سلسلة اجتماعات للصناعات الدفاعية، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج على وجه التحديد بسبب المطالب الناتجة عن الصراع في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230614/ستولتنبرغ-يعتبر-أنه-لا-مفر-من-وقوع-خسائر-في-المعدات-الغربية-في-أوكرانيا-1078104588.html

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