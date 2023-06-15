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https://sputnikarabic.ae/20230615/إسرائيل-تفجر-منزل-عائلة-الأسير-أسامة-الطويل-في-نابلس-فيديو-1078126929.html
إسرائيل تفجر منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس... فيديو
إسرائيل تفجر منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس... فيديو
فجرت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير الفلسطيني أسامة الطويل في مدينة نابلس. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T07:52+0000
2023-06-15T07:52+0000
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وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "قوات جيش الدفاع وحرس الحدود هدمت منزل المخرب أسامة الطويل في حي رفيديا في مدي نابلس"، على حد تعبيره.وتابع أدرعي أن أسامة الطويل "نفذ عملية إطلاق نار تخريبية مع آخر في يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022 والتي أسفرت عن مقتل الجندي عيدو باروخ".وأوضح المتحدث الإسرائيلي أن منزل عائلة الأسير الطويل الذي تم تفجيره يقع في بناية سكنية في حي رفيديا مكونة من أربعة طوابق، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويؤوي ثلاثة أفراد، والدي الأسير وشقيقته.وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في منطقة رفيديا، وأخلت عددا من المنازل المجاورة له، تمهيدا لهدمه، حسبما ذكرت وكالة "وفا".ودارت مواجهات عنيفة في أماكن مختلفة من مدينة نابلس، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى مقتل الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين، وإصابة آخرين أحدهما بجروح حرجة، إضافة إلى 170 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

إسرائيل تفجر منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في نابلس... فيديو

07:52 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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فجرت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير الفلسطيني أسامة الطويل في مدينة نابلس.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "قوات جيش الدفاع وحرس الحدود هدمت منزل المخرب أسامة الطويل في حي رفيديا في مدي نابلس"، على حد تعبيره.
وتابع أدرعي أن أسامة الطويل "نفذ عملية إطلاق نار تخريبية مع آخر في يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022 والتي أسفرت عن مقتل الجندي عيدو باروخ".
وأوضح المتحدث الإسرائيلي أن منزل عائلة الأسير الطويل الذي تم تفجيره يقع في بناية سكنية في حي رفيديا مكونة من أربعة طوابق، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويؤوي ثلاثة أفراد، والدي الأسير وشقيقته.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في منطقة رفيديا، وأخلت عددا من المنازل المجاورة له، تمهيدا لهدمه، حسبما ذكرت وكالة "وفا".
ودارت مواجهات عنيفة في أماكن مختلفة من مدينة نابلس، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى مقتل الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين، وإصابة آخرين أحدهما بجروح حرجة، إضافة إلى 170 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام.
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