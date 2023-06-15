https://sputnikarabic.ae/20230615/اتهام-مدير-مشرحة-كلية-الطب-في-جامعة-هارفارد-بالاتجار-بأعضاء-بشرية-1078132602.html
اتهام مدير مشرحة كلية الطب في جامعة هارفارد بالاتجار بأعضاء بشرية
اتهام مدير مشرحة كلية الطب في جامعة هارفارد بالاتجار بأعضاء بشرية
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سيدريك لودج، مدير مشرحة كلية الطب في جامعة هارفارد، أمس الأربعاء، بتهم وجهت له وزوجته وآخرين بالتورط في مؤامرة واسعة لسرقة وبيع... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:28+0000
2023-06-15T09:28+0000
2023-06-15T09:28+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053629620_0:163:1569:1045_1920x0_80_0_0_f0021c5a1d5eac29d20054540d2d2d69.jpg
ونقلت صحيفة "بوسطن هيرالد" أن لائحة اتهام فيدرالية كبرى لهيئة المحلفين تفيد بأن لودج، 55 عاما، أمضى سنوات في استقبال الأعضاء وأجزاء الجثث التي تم التبرع بها لبرنامج الهدايا التشريحية بكلية الطب وكان من المفترض أن يتم حرقها، حيث كان أحيانا يأخذ البقايا إلى منزله في ولاية نيو هامبشاير، قبل بيعها إلى ولايات أخرى.وأوضح المدعي العام أن مدير مشرحة في مدينة بوسطن وزوجته وخمسة أشخاص آخرين يواجهون اتهامات بالاتجار في الأعضاء البشرية والتآمر مع شبكة وطنية لشراء وبيع بقايا بشرية، ولفتت اللائحة الاتهامية إلى أن بعض الزبائن تمكنوا من دخول المشرحة وفحص الجثث لاختيار الأجزاء التي يرغبون في شرائها.من جانبها، أكدت كلية الطب في جامعة هارفارد أن المدير تم طرده من عمله في شهر مايو/ أيار الماضي، فيما وصف المدعي العام الأمر بأنه "بالغ البشاعة لأن العديد من الضحايا تطوعوا للسماح باستخدام جثامينهم لتعليم المهنيين الطبيين وخدمة العلم".
https://sputnikarabic.ae/20220524/استطلاع-جديد-لـهارفارد-56-من-الأمريكيين-يعتقدون-أن-وضعهم-يزداد-سوءا-بسبب-الضغوط-الاقتصادية-1062664704.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053629620_0:0:1393:1045_1920x0_80_0_0_01e56d69c67fdff78e083799485fcd3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
اتهام مدير مشرحة كلية الطب في جامعة هارفارد بالاتجار بأعضاء بشرية
تابعنا عبر
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على سيدريك لودج، مدير مشرحة كلية الطب في جامعة هارفارد، أمس الأربعاء، بتهم وجهت له وزوجته وآخرين بالتورط في مؤامرة واسعة لسرقة وبيع أعضاء بشرية كان قد تم التبرع بها لصالح البحث والتعليم.
ونقلت صحيفة
"بوسطن هيرالد" أن لائحة اتهام فيدرالية كبرى لهيئة المحلفين تفيد بأن لودج، 55 عاما، أمضى سنوات في استقبال الأعضاء وأجزاء الجثث التي تم التبرع بها لبرنامج الهدايا التشريحية بكلية الطب وكان من المفترض أن يتم حرقها، حيث كان أحيانا يأخذ البقايا إلى منزله في ولاية نيو هامبشاير، قبل بيعها إلى ولايات أخرى.
وأوضح المدعي العام أن مدير مشرحة في مدينة بوسطن وزوجته وخمسة أشخاص آخرين يواجهون اتهامات بالاتجار في الأعضاء البشرية والتآمر مع شبكة وطنية لشراء وبيع بقايا بشرية، ولفتت اللائحة الاتهامية إلى أن بعض الزبائن تمكنوا من دخول المشرحة وفحص الجثث لاختيار الأجزاء التي يرغبون في شرائها.
من جانبها، أكدت كلية الطب في جامعة هارفارد أن المدير تم طرده من عمله في شهر مايو/ أيار الماضي، فيما وصف المدعي العام الأمر بأنه "بالغ البشاعة لأن العديد من الضحايا تطوعوا للسماح باستخدام جثامينهم لتعليم المهنيين الطبيين وخدمة العلم".